史上新低！4月僅8684名新生兒　人口連續16個月負成長

▲台灣4月新生嬰兒數量創下歷史新低，圖為示意圖。（圖／達志／示意圖）



記者鄒鎮宇／綜合報導

內政部於9日公布最新114年4月戶籍統計資料，顯示全台戶數與戶量變化、人口增減、出生率、死亡率等多項數據。其中，總人口連續16個月負成長、4月僅有8684新生兒，創下史上單月最低人數。



數據指出，截至今年4月底，全台總戶數達973萬761戶，較去年同期增加45萬1621戶，增幅達4.87%。其中，新北市以176萬1891戶居冠，占全台總戶數18.11%；高雄市與台中市則分別以119萬7224戶和114萬5909戶位居第二、第三。平均每戶人口數為2.40人，較去年同期減少0.12人，顯示家庭規模持續縮小。

全台人口數截至今年4月底為2336萬5274人，較去年同期減少4萬9826人，平均每天減少約136人。桃園市以1.02%的增幅穩居人口增加率最高地區，其次為新竹縣（0.98%）及台中市（0.55%）。反之，連江縣人口減少率達-2.05%，為全台最高，金門縣及台北市分別以-1.96%及-1.74%名列第二、第三。



全台男性人口數為1150萬3830人，女性人口數則為1186萬1444人，性別比例為96.99，即每百名女性對應96.99名男性，較去年同期略降。性別比例最高的縣市為連江縣（137.84），最低則是台北市（89.11）。

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今年4月全台出生數僅8684人，平均每5分鐘迎來一名新生兒，粗出生率為4.52‰，較去年同期減少19.24%。其中，雲林縣粗出生率達6.70‰居全台之冠，基隆市則以2.12‰為最低。

死亡數方面，今年4月共17205人逝世，平均每2.5分鐘有一人死亡，粗死亡率為8.96‰，較去年同期增加3.31%。死亡率最高的縣市為嘉義縣（13.41‰），最低則是金門縣（6.37‰）。

114年4月全台共有6520對新人結婚，其中不同性別婚姻占6353對，相同性別婚姻占167對，粗結婚率為3.39‰。花蓮縣結婚率最高，達3.87‰；最低則為連江縣（1.77‰）。

離婚方面，當月共有4334對夫妻終止婚姻，其中不同性別占4253對，相同性別占81對，粗離婚率為2.26‰。台東縣離婚率最高（3.13‰），台北市則以1.61‰為最低。

截至今年4月底，全台原住民人口數達61萬6619人，占全台總人口的2.64%，較去年同期增加3.13%。花蓮縣原住民人口數最多，達9萬4266人，占全台原住民總數的15.29%；連江縣僅319人，為全台最少。



今年4月底，0至14歲人口占比11.66%，15至64歲人口占比68.86%，65歲以上人口占比19.48%，顯示台灣人口持續老化。其中，嘉義縣65歲以上人口占比達23.50%，為全台最高；新竹市的0至14歲人口占比最高，達15.39%。