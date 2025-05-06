小學女童搭Uber弄濕特斯拉　司機求償4萬嗆「舔乾淨」就當和解

▲女童弄濕地墊被提告，特斯拉「防水性」因此受到討論。（圖／資料照）



網搜小組／許力方報導

高雄有一名小學女童日前放學搭車要到補習班，未料不小心將水壺的水漏出，灑到特斯拉地毯上，緊急用抹布擦乾道歉，司機仍報警求償，聲稱要檢查底盤，索討營業損失4萬多元。家長覺得不合理發文求助，釣出司機留言嗆：「還是你們要把水舔乾淨我們就當作和解了？」

事發於1日，家長透過Threads向「碰瓷」串發文，聲稱補習班用Uber幫女兒叫車從學校搭車到補習班，小女童下車時發現水有一點漏出，導致車地毯濕掉，衝進補習班借抹布善後並向司機道歉，司機事後透過補習班找上門，第一次求償吸地毯500元，之後又來電稱要拆掉特斯拉Model 3的底盤檢查，車廠報價1萬6000元，另外加上要滯留在車廠4、5天，因此包含營業損失索討4萬1000元的賠償。

家長稱，司機後續為了求償報警，警察到補習班找小女童，但受到家長堅決反對，後以報案司機、補習班老師來立案，司機事後跟補習班老師索要2萬元，稱只要拿到家長的賠償金就會交還2萬元。另外，家長與司機通話談和解時，發現對方疑似正在開車「所以車根本沒壞」，追問為何一開始說吸地毯就好、只要500元，後來又要強拆底盤？司機則說拆底盤檢查是車廠提的。

▲家長覺得司機索賠4萬不合理。（圖／翻攝自當事人Threads）



對此，司機立刻利用AI查詢，跳出來留言回覆：「還是你們夫妻要把水舔乾淨，我們就當作和解了？」反嗆家長「小朋友犯錯一句道歉都沒講，在那邊打哈哈」，並且堅稱水壺內的水是漏出了300cc並非家長所說「有點漏出」，「你們買一台特斯拉來讓我倒水啊，在那邊500元，我還給你1000元呢，你讓我來倒啊！」

家長事後接受媒體訪問時提倒，無法接受司機獅子大開口，懷疑車子根本沒壞，且要求對方拿出估價單又好像拿不出來，加上老師為了學生安全，先代付了2萬元現金、簽下求償單，讓家長氣得提告詐欺、妨害名譽和違反個資法。對此，Uber表示，司機已和補習班私下處理，公司無法協助處理，建議雙方尋求法律協助。