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板橋知名生吐司店被奧客翻桌！女店長遭拐杖敲打　誇張畫面曝

記者陳以昇／新北報導

新北市板橋區一家知名生吐司專賣店，昨（4）日下午一群7人家庭疑因不滿店家催促讓位，竟情緒失控在店內翻桌砸物，其中一名年長禿頭男子甚至持拐杖敲打43歲的陳姓女店長，造成店長身心畏懼，店家損失約1950元。事後，店長已前往海山警分局海山派出所報案，提出恐嚇、傷害及毀損告訴，警方正循線追查涉案人士。

▲▼一家人將飲料打翻準備離開，禿頭男不滿將餐桌掀翻 。（圖／翻攝店家監視器）

▲一家人將飲料打翻準備離開 。（圖／翻攝店家監視器）

據了解，事發當時正值假日店內滿座，店家考量到後方仍有其他顧客等候，禮貌性地提醒這一家人用餐時間已到，希望能將座位讓給其他候位客人。雖然這家人提出加點餐點以延長用餐時間，但礙於規定及仍有眾多候位顧客，店家最終無法同意要求。未料此舉竟引發家庭成員強烈不滿，一行人先是將喝剩的飲料潑灑在桌面，接著將桌上的物品丟到地上，場面一片狼藉。

▼禿頭男不滿，回頭將餐桌掀翻 。（圖／翻攝店家監視器）

▲▼一家人將飲料打翻準備離開，禿頭男不滿將餐桌掀翻 。（圖／翻攝店家監視器）

更誇張的是，混亂中，一名年長的禿頭男子竟拿起手上的拐杖敲打陳姓女店長的身體，還將餐桌掀翻，桌上物品散落一地，造成店長心生畏懼。這場鬧劇不僅嚇壞了其他用餐顧客，也對店家造成損失，初步估計損失金額約1950元。

受害的陳姓女店長當天晚間6時前往海山派出所報案，對禿頭拐杖男提出恐嚇、傷害及毀損等告訴。她表示，當時已考量假日人潮眾多，還讓該組客人多待了20分鐘，不料對方竟如此失控。警方已依規定受理報案，後續將調閱店內監視器影像，鎖定涉案人士，並通知他們到案說明，以釐清案情。

▼海山派出所員警獲報到生吐司店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼海山派出所員警獲報到生吐司店 。（圖／記者陳以昇翻攝）

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