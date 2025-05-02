快訊／禁令擋不了！美媒爆：輝達AI晶片改設計　再幫中國特製晶片

▲NVIDIA執行長黃仁勳與美國總統川普日前在「投資美國」活動上握手。（圖／路透，下同）



記者董美琪／綜合報導

美國科技媒體《The Information》今報導，晶片製造大廠輝達（NVIDIA）已告知其部分中國主要客戶，該公司正調整旗下人工智慧晶片的架構，目的是確保能在不違反美國出口法規的前提下，繼續供應中國企業。

儘管美國當局逐步加強對輝達對中出口的限制，《The Information》指出，輝達並未打算退出中國市場。該公司已通知包括字節跳動等主要客戶，表示他們正對AI晶片進行修改，以便產品可符合法規並繼續出口至中國。

根據路透社消息，輝達執行長黃仁勳日前與美國國會議員會面時曾指出，中國華為在AI領域的技術能力正迅速提升。他警告說，若輝達產品無法輸入中國，將可能強化華為晶片的競爭優勢。

輝達生產的晶片在AI應用中具有關鍵地位，無論是聊天機器人還是圖像生成工具，都廣泛依賴這些晶片。自川普第1個總統任期期間起，美方即開始對該類晶片實施出口限制。

在此背景下，輝達選擇開發特別版本晶片，以因應美國貿易政策的頻繁變動，並保持中國市場的供應鏈穩定。

輝達於上月曾表示，美國政府已禁止其向中國輸出H20晶片，除非取得特別許可。而這款效能相對較低的H20晶片，在高階產品受限後，已成為對中出口的主力選項之一。

今年初備受矚目的中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）便是使用H20晶片進行系統開發。由於該類公司對價格較低的AI解決方案有高度需求，H20晶片的中國訂單亦隨之增加。