27歲正妹當「陪診師」月入42萬元　她坦言：需求比想像中多

▲27歲「陪診師」黃瀟瀟。（圖／翻攝自大象新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

河南鄭州一名27歲的「陪診師」黃瀟瀟近日因新興職業，意外在網上爆紅。黃瀟瀟表示，陪診師的工作內容為，陪患者看診、等報告、拿藥等等，顧客多為老人、幼童、婦女等。她還透露，生意好時，一個月最高收入為10萬元（人民幣，下同，約台幣42萬元）。

據《大象新聞》報導，黃瀟瀟表示，自己當陪診師已有3年，接觸的顧客有3萬多名，比她想像中還多，大多顧客因家人無法親自陪同看病，而有了「陪診師」的需求，「有接單的時候，一天固定會有2、3單。」

▲陪診師幫顧客掛號、取藥單、說明報告。（圖／翻攝自大象新聞，上同）

她表示，「平時月入大概在3、4萬元（約台幣12萬至17萬元），好一點的時候大概6、7萬元（約台幣25萬元至29萬元），月入10萬是極少數時候。」

她透露，陪診師有時還需幫顧客掛號，有的顧客生了病，卻不知道要掛什麼號，陪診師也要幫忙，所以對各大醫院必須有一定程度的熟悉，「而且還得懂一些醫學常識，能為病人解釋檢查報告。」

陪診師作為新興職業，黃瀟瀟也遭受過很多質疑。她表示不解，「自己憑藉能力賺錢，為何要遭受非議？」

相關貼文也引起網友熱議，「我覺得陪診師有存在的必要，一個外地人若想去北京大醫院看診，但人生地不熟就需要陪診師的幫助了」、「醫院流程多，老人家難免不懂，很需要陪診師」、「我們做過APP陪診服務，幫掛號拿報告陪診，還有上門接的，費用不低」、「很多忙志工跟櫃台都不願意幫呢，這時候就需要陪診的」。