美國對等關稅影響　長榮航空：密切觀察暑假客運需求

▲長榮航空總經理孫嘉明。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

美國祭出對等關稅政策，影響全球航空客貨運市場。長榮航空總經理孫嘉明今出席活動受訪表示，今年首季客運仍較去年成長，關稅政策有90天暫緩期，對於暑假客運需求正密切觀察，但相信最終所有需求都將恢復正常；在貨機方面，預估有些貨量可能從大陸轉移，會適時調整貨機航點，考慮增加東南亞等航點。

孫嘉明表示，今年上半年客運仍健康成長，首季相較去年同期也是成長，包括差旅、探親需求都還在。現在美國關稅政策有90天暫緩期，對於暑假客運需求正密切觀察，旅客可能多少受心理因素影響，但相信最終談判仍會有好的結果，所有需求也都將恢復正常。

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在貨運方面，孫嘉明指出，現在美國關稅政策對貨運有90天暫緩期，亞洲出口貨量影響較多的仍是大陸，其他亞洲國家還是很穩定，另外就是5月還有800美元的小額豁免沒有取消，可能影響部分電商；至於部分5月初包機取消，主因大陸五一長假，在包艙部分則都很順利，沒有減少或取消情形，會視後續談判狀況調整航班或貨機。

孫嘉明也說，目前大陸出來的貨機都還是滿的，不僅是飛往美國，很多還有飛往亞洲其他國家，後續預估有些貨量可能從大陸轉移，長榮的貨機也會適時調整航點，像是增加檳城、河內或曼谷等東南亞航點。另也預估今年第2、3季隨著返校及開學潮，可能造成空運壅擠，會持續觀察後續情形。