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每天只吃3片菜！女子「節食減肥」7天瘦11kg…致心慌送醫

▲武小姐在醫院吊點滴。（圖／翻攝自星視頻）

▲武小姐在醫院吊點滴。（圖／翻攝自星視頻）

記者廖翊慈／綜合報導

大陸安徽一名武小姐日前為了減肥，一天只吃1顆蛋或3片娃娃菜，吃最多的時候，也只有一天20根麵條，雖在7天內，瘦了11公斤，卻導致她暈眩、腿軟，甚至心慌。武小姐的家人嚇得立馬將她送醫治療。

據《中國藍新聞》報導，武小姐表示，「7天瘦11公斤呢，其實每天等於什麼都沒吃，每樣食物都沒放鹽也沒放油，水喝很多，結果就容易頭暈腿軟，然後心慌還低血糖。」

▲武小姐第一天只吃一顆雞蛋，第二天只吃三片娃娃菜。（示意圖／翻攝自星視頻）

▲武小姐第一天只吃一顆雞蛋，第二天只吃三片娃娃菜。（示意圖／翻攝自星視頻）

武小姐回顧減肥過程，「減肥第一天只吃一顆雞蛋，瘦了1.5公斤；第二天只吃三片娃娃菜，瘦了1.3公斤；減肥第三天沒忍住，吃了一點點麵條，沒放鹽沒放油，瘦了近1公斤；第四天沒吃東西，喝了不知道多少水，沒量瘦了多少；第五天只吃了四分之一顆蘋果，第六天開始在被窩裡餓到很難受，想吐，晚上受不了就到醫院掛點滴了，總共瘦了11公斤多。」

武小姐無奈說道，「我不減肥了，大尺碼的衣服總要有人買。」

醫生提醒，「一定要科學減肥，不要盲目節食！盲目節食減肥的做法不可取，不但不長久，還對身體影響嚴重，健康合理飲食，加上運動，才是健康的美。」

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