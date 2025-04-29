農會選舉灌人頭「假買賣變農民」理事長起訴　人頭戶嗆：賄你妹

記者黃宥寧／台北報導

士林地檢署檢察官邱獻民偵辦士林區農會選舉灌人頭案，今（29日）偵結，前理事長葉文忠被控利用虛偽買賣及贈與方式移轉農地，協助親友取得農會會員資格，涉及使公務員登載不實罪。檢方認其行為損害地政資料正確性，依法提起公訴；另13人則獲緩起訴處分。

起訴指出，葉文忠擔任士林區農會第13屆及第14屆理事長，為擴大掌控農會人脈網絡，與洪姓會員代表等人密謀，明知依規定須擁有一定農地面積及實際從事農業生產，才能申請佃農資格，仍於2020年間起，分別以虛偽買賣、假贈與方式操作土地登記。

檢方查明，葉男先以名下土地進行虛偽買賣，將土地移轉至李姓、洪姓及韓姓人員名下，並由地政士協助辦理不實登記，使地政機關承辦人員誤信買賣真實，核發新的土地權狀。隨後，於2024年間，再以虛偽贈與方式，將該等土地進一步移轉至洪姓及柯姓等多人名下，以符合農會會員資格規定。

葉文忠於偵查中坦承涉及土地虛偽交易及登記行為，但考量其有類似前科等，行為已構成刑法使公務員登載不實罪，且造成地政機關對土地登記異動資料管理上的損害，依法提起公訴。

其他涉案被告，包含洪姓、李姓、柯姓、陳姓及何姓等13人，因多屬初犯，且在偵查中認罪悔悟，情節輕微，予以緩起訴處分。洪男須向公庫支付10萬元，其餘李姓、洪姓、柯姓及何姓等11人各須支付3萬元，陳姓被告則須支付2萬元，全數並須完成4小時法治教育課程，緩起訴期間為1年，相關繳款與課程須於8個月內履行完畢，否則將撤銷緩起訴並依法追訴。