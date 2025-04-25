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極東之光「三貂角燈塔」90周年　4／30點燈慶生

▲圖為三貂角燈塔。（圖／航港局提供）

▲圖為三貂角燈塔。（圖／航港局提供）

記者李姿慧／台北報導

極東之光「三貂角燈塔」將於今(114)年5月1日迎來點燈90周年，航港局將於4月30日舉辦三貂角燈塔點燈90周年主紀念活動，並邀民眾參與燈塔開燈迎接點燈90周年外，5月和6月也規劃一系列活動，讓民眾一同為三貂角燈塔慶生。

航港局表示，三貂角燈塔於1935年點燈，燈塔興建肇始因三貂角附近海域海事案件頻傳，於日治時期又接連發生日籍船舶觸礁沉沒事件，故而促使政府重視籌建燈塔。過去燈塔也因位居國防軍事重要地位被列為禁區，至1992年才與高雄燈塔、鵝鑾鼻燈塔、漁翁島燈塔成為第一批對外開放的燈塔，見證了燈塔觀光的推動。

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為了迎接三貂角燈塔點燈90周年，航港局舉辦主紀念活動將於4月30日在三貂角燈塔園區舉辦，規劃在草地音樂會的悠揚音樂陪伴下，傍晚邀民眾一同參與三貂角燈塔開燈，迎向點燈90周年，當日並規劃有Facebook貼文兌換小禮物活動。

▲▼三貂角燈塔90周年紀念活動。（圖／航港局提供）

▲三貂角燈塔90周年紀念活動。（圖／航港局提供）

5月1日起，航港局另於三貂角燈塔園區也籌備一系列活動，包括「印象三貂角–明信片集章」，於5月1日至31日期間，有興趣的民眾至展覽室索取集章明信片，在園區內尋找集章點完成集章任務後即可獲得小禮物。

另外還有「問答抽好禮」，6月30日前至燈塔參與Facebook貼文活動即可獲得抽獎券，回答抽獎券上的問題後即可參與抽獎；此外亦有「探索燈塔之旅–主題集章」，且有不同主題系列的集章活動。

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