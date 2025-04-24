暴雨沖毀砂石場護坡！水泥塊滾進草莓園　6電桿壓毀工寮屋頂

▲苗栗三義鄉發生砂石場護坡倒塌，連帶造成台電6支電桿斷裂，壓毀工寮和造成停電。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛 ／苗栗報導

苗栗縣三義鄉鯉魚潭村一條產業道路，昨（23日）上午因降下一場暴雨，砂石場堆放的土石沖刷流失，護坡的鐵皮圍牆倒塌，連帶造成台電公司6支電桿斷裂，數百公尺道路交通受阻，更造成7戶居民和農場停電，砂石場緊急調度發電機應急供電，台電公司最快明天才能進場搶修。

昨日上午鋒面過境，強風驟雨造成苗栗縣不少災情，頭份市1輛停放路邊、重達11噸的大貨車遭吹倒，市區一家游泳池屋頂鐵皮被掀翻，1名女騎士遭龍捲風吹倒，所幸都未釀成人員傷亡。

三義鄉鯉魚潭村1鄰的產道道路，鄰近砂石場用巨大水泥塊築成護坡，堆放超過1樓高的土石，昨上午降下大雨後，護坡底層土石沖刷，水泥塊失去支撐力後，壓毀鐵皮圍籬，部份水泥塊滾落草莓園，土石坍方更連帶造成台電公司6支電桿斷裂，不僅壓毀工寮，電桿和電線倒塌佔據數百公尺道路。

周姓住戶說，斷電造成生活很大的困擾，水不敢多用，擔心電冰箱需要冷凍的食品會因為沒電壞掉，幸好砂石場載來發電機，暫時解決缺電危機；另外，砂石場也派怪手逐步清理砂石，預定今晚才能完全消除。

台電公司苗栗區營業處表示，用電影響用戶有7戶，因道路狹小，而且有坍塌的水泥塊待清除，搶修工程車才能進場，避免入夜視線不佳造成施工危險，加上現場為農業灌溉用電，已與用戶說明搶修期程，預計明（25日）上午8時30分進場復舊，預計搶修時間約1天。