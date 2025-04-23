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「跟我在一起吧」迷戀永和飯糰店闆娘　男涉跟騷+違反保護令慘了

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名57歲的范姓男子，因長期迷戀文化路上的一家飯糰店40多歲老闆娘，多次出言示愛騷擾，甚至說出「親愛的跟我在一起吧！」，讓老闆娘相當不滿，於是申請保護令。然而，今（23）日上午，范男竟無視保護令規定，再度去飯糰店持續騷擾，氣得老闆娘報警，警方獲報後依現行犯將范男逮捕依跟騷法及違反保護令送辦。

▲▼范男站在飯糰店口（紅圈）騷擾老闆娘（箭頭處），遭警方逮捕送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲范男站在飯糰店口（紅圈）騷擾老闆娘（箭頭處），遭警方逮捕送辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據了解，今年2月間，范姓男子便經常出現這家飯糰店，以輕浮的口吻對老闆娘說「妳在酒店上班嗎？」、「親愛的，我喜歡妳！」、「要不要跟我交往」等令人不適的話語，讓老闆娘感到憤怒與害怕，遂向警方求助並申請保護令，明文禁止范男接近其工作場所至少200公尺。

今上午7時許，范男再度現身飯糰店，對老闆娘說「今天要注意保暖」、「要多吃飯」。老闆娘當下便告知范男已經申請保護令，要求他遠離200公尺，但范男仍不聽勸，持續碎唸「我只希望妳開心！」，讓忍無可忍的老闆娘憤而報警。

警方獲報後迅速趕抵現場，依現行犯將范姓男子逮捕。范男坦承因想追求老闆娘，才會一再做出騷擾行為。警方訊後依違反保護令及跟騷法移送新北地方檢察署偵辦。警方呼籲，民眾若遇到不理性追求的仰慕者，切勿姑息，應避免直接接觸或互動，並立即通報警方，同時冷靜蒐證或向親友尋求協助，以保護自身安全。

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