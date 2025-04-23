洪淨當庭下跪道歉...法官看到了　高分院認「有悔悟」減刑3月

▲台中捷運兇嫌洪淨二審獲減刑3月，改判9年9月。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中捷運隨機砍人案犯嫌洪淨今二審獲減刑3月，改判9年9月。台中高分院認為，洪淨朝被害人重要部位揮砍，辯解無殺人犯意不足採信，考量洪淨表達懊悔之意，但審理期間洪淨與呂男達成調解，認為洪淨有因悔悟，力謀賠償被害人呂男損害之犯後態度，應可作為有利之量刑考量。全案恐嚇公眾罪（1年6月）已確定，殺人未遂罪仍得上訴最高法院。

台中高分院指出，被告就恐嚇危害公眾犯行坦承不諱，殺人未遂犯行部分，則否認其有殺人之故意。但綜合被告先前自白、所持兇器種類及鋒利程度、揮刀砍擊被害人身體上半身及頭部等重要部分、致使被害人受有重大傷勢等情狀，認定被告確有殺人之故意，其否認殺人之辯解，不足採信。

高分院認為，一審就被告所犯恐嚇公眾罪、殺人未遂罪之事實認定及法律適用，均無錯誤。量刑部分，審酌被告藉由在公眾場所殺害不特定人，致使社會公眾心生畏懼，以達毀滅自我之犯罪動機，選擇大眾運輸工具內、手持菜刀、水果刀隨機朝乘客揮砍，且揮砍部位具有高度危險性，犯罪手段兇殘，並致被害人許男生命、身體受有極大威脅及傷勢，且使大眾對於搭乘公共運輸工具產生極度之恐懼，對社會治安之危害甚鉅。

高分院考量，洪淨案發前為學生，專科肄業之智識程度，無前科，犯後對於客觀犯行均坦承不諱，並表達懊悔之意，復與被害人許男成立調解等情狀，分別判處有期徒刑1年6月、6年8月，亦屬適當。

另被告於本院審理間，已經與被害人呂男達成調解，被告因悔悟而力謀賠償被害人呂男損害之犯後態度，應可作為有利之量刑考量，撤銷一審此部分殺人未遂之判決，處有期徒刑7年6月，被告所犯3罪，合併應執行有期徒刑9年9月。