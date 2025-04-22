破大洞！緬甸強震「地裂逾500公里」　部分地段深不見底

圖文／鏡週刊

上月緬甸強震撼動東南亞，不僅境內死傷慘重，就連泰國曼谷也多棟建築物結構受創。根據TBSM（The Spirit of Brotherhood Mission）團隊於其社群媒體頁面發布的實地勘查報告顯示，緬甸強震對當地地質產生重大影響，斷層沿線產生超過500公里地裂，最深可達約21.3公尺。

《緬甸金鳳凰中文報社》報導，TBSM團隊實地走訪勘查發現，裂縫帶長短不一，有些裂縫清晰可見，有些裂縫卻可能因為餘震影響，存在著「觀察後消失」或是「失而復得」的現象，為勘查工作帶來一定難度。

據報告指出，緬甸強震造成斷層沿線產生超過500公里的地裂，且地裂深度從最淺約0.3至0.6公尺不等，最深可達約21.3公尺。過深的裂縫恐對建築物基礎結構或地下設施造成影響。

調查團隊指出，他們這次的實地勘查是透過將USGS的衛星地圖與EOS Singapore圖層疊加後進行地面資訊比對。但由於多項限制因素，目前僅能在可達地區進行有限的觀測與紀錄。地形方面，一些偏遠地帶或地勢險峻的區域難以進入；拍攝方面，若遇上光線不足或天候不佳，將影響影像品質，難以準確呈現裂縫狀況。此外，餘震等突發狀況也為勘查作業帶來進一步挑戰。

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