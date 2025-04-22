罷免吳思瑤二階連署破萬　藍罷團：斬斷賴清德獨裁的左膀右臂

▲罷免吳思瑤召集人賴苡任。（圖／地動刪瑤提供）

記者鄭佩玟／台北報導

全台大罷免遍地烽火，民進黨立委吳思瑤罷免案也進入第二階段連署。罷團「地動刪瑤」召集人賴苡任宣布，目前已收到超過1萬份連署書，呼籲民眾勇敢的站出來連署，「讓民進黨看到人民的力量！」站出來罷免吳思瑤，不只是針對一位不適任的立委，更是要斬斷賴清德那只伸向立法院的黑手，阻止民進黨繼續透過吳思瑤這樣的代理人染綠國會、破壞制度，「我們要卸下他的左膀右臂，讓他無法再獨裁下去！」

賴苡任指出，昨天是罷免吳思瑤二階段啟動的第13日，「地動刪搖」宣布連署書破1萬份，但這還是遠遠不夠，距離3萬5000份的門檻還很遠。他呼籲民眾，若過去一周感到憤怒、感到無奈，甚至心中有股聲音卻無法用力地吶喊出來，就把情緒轉化成行動，勇敢的站出來連署，「讓民進黨看到人民的力量！」他說，「人民是我們的盾，使我無所畏懼！連署書如同無堅不摧的矛，讓我們刺向獨裁的民進黨！我們必定要讓只會造謠的立委付出代價！否則他只會更加囂張跋扈！」

賴苡任提及，過去有一位支持者曾說過非常好的一段話，「爭取建設，是一個民意代表的基本功，不要拿基本功出來邀功，更不要拿基本功出來拍自己馬屁。」哪一位立委不是為地方爭取建設？那本來就是立委職責，就像學生不能因為出勤就當作功勞，更不能用出勤來掩蓋打架、喝酒、抽菸等違紀行為。

「吳思瑤的問題，不是在做了什麼，而是在做錯了什麼、遮掩了什麼，甚至在壞事上越走越遠。」賴苡任痛批，吳思瑤不是今年才開始出問題，也不是去年才變質，她的惡行已經持續十年，只是過去比較隱晦，現在才被看見。而真正的轉折點，是賴清德當選總統之後；他表示，吳思瑤就是賴清德意志的延伸，「她在立法院強行貫徹民進黨路線，胡搞瞎搞、操弄程序，站在人民的對立面。」

賴苡任強調，站出來罷免吳思瑤，不只是針對一位不適任的立委，更是要斬斷賴清德那只伸向立法院的黑手，阻止民進黨繼續透過吳思瑤這樣的代理人染綠國會、破壞制度，「我們要卸下他的左膀右臂，讓他無法再獨裁下去，」賴苡任強調，這場罷免，是為了守住國會制衡、守住民主底線。