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經痛連吃5顆「日本止痛神藥」　女胃破15大洞！醫：像被散彈槍打傷

連吃5顆日本止痛神藥！　她胃破15大洞還出血

▲一位35歲女子連吃4、5顆「日本止痛神藥」後嚴重胃痛，就醫發現胃部破了15個大洞。（示意圖／翻攝自unsplash）

文／CTWANT

許多人到日本旅遊，都會前往藥妝店大採購，其中「止痛神藥」就是不少民眾的首選。不過，腸胃科醫師蕭敦仁就指出，一名35歲女性為了緩解經痛，連吃了4、5顆止痛藥，沒想到卻開始嚴重胃痛，照胃鏡才發現胃破了15個大洞還出血，因此建議民眾應取得醫師處方後再吃此類藥物。

蕭敦仁近日在節目《醫師好辣》分享，這名35歲女子平常容易經痛，每次會吃1、2顆「日本止痛神藥」來緩解狀況，但某天她痛感太嚴重，接連吃了4、5顆止痛藥，結果疼痛感從原本的下腹部一路蔓延到上腹部，讓她嚇得趕緊跑去就診。後來，經過胃鏡檢查發現，她的胃破了15個洞還有大出血

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蕭敦仁說明，該女子吃的「日本止痛神藥」屬於非類固醇消炎止痛藥，成分是布洛芬（Ibuprofen），相當傷胃，服用後會破壞胃的黏液層，如果胃失去了黏液層，胃酸就會像散彈槍一樣打傷胃壁。

對此，蕭敦仁呼籲，這類含有布洛芬的止痛藥不要隨便吃，最好經過醫師處方再服用。他也透露，他自己在家中只準備成分為乙醯胺酚的止痛藥，但同時提醒民眾即使是乙醯胺酚也不可過量服用，避免影響肝臟代謝功能。

另外，食藥署官網曾說到，「日本止痛神藥」含有布洛芬成分，副作用可能會引起再生不良性貧血、胃腸出血等症狀、有些人可能會產生「史蒂芬強森症候群」（Stevens-Johnson Syndrome），有嚴重皮膚不良反應之風險。

食藥署也指出，常見的市售止痛藥分為2種，一種是中樞止痛藥（乙醯胺酚類），另一種是非類固醇類消炎止痛藥，包含阿斯匹靈（Aspirin）及布洛芬，用來改善頭痛、經痛或肌肉疼痛等狀況。大部分的綜合感冒藥、感冒藥水及退燒藥含有此成分，主要會抑制中樞神經系統中前列腺素合成，具有退燒、止痛作用，但服用時要小心過量問題，可能會對肝臟造成損傷。

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