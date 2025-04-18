微軟助力製造轉型　聚焦工具機產業AI 轉型強化競爭力

記者蘇晟彥／綜合報導

台灣微軟近日攜手中華民國全國工業總會、台灣工具機暨零組件工業同業公會等多家業界夥伴，舉辦「Copilot + Agent 雙軸 AI 世代：助力製造轉型，實踐『智』造升級」論壇，分享製造業現況與未來大趨勢，並聚焦工具機產業的 AI 轉型以強化競爭力，期許建構完善的「智」造生態系，應對瞬息萬變的全球市場。

▼台灣微軟舉辦論壇聚焦工具機產業的 AI 轉型。（圖／微軟提供）



工具機暨零組件公會（TMBA）理事長暨永進機械總經理陳伯佳表示，「企業導入 AI 工具可加速產業升級，將其應用在智慧製造可優化生產流程並提高精度與效率。『數位雙生』（Digital Twin）即為製造業的元宇宙，透過 AI 的加持，可模擬新品開發、節省試錯開發成本、縮短上市時間，不再需要大量的實機測試；而 AI 工具更能協助加速營運管理，整合企業內部系統數據，建立生產履歷追蹤分析建議，大幅提升管理效率產能，達成工廠數位轉型。」

中華民國全國工業總會涵蓋 160 個會員公會，其中更包含 350 萬名就業人口。中華民國全國工業總會秘書長呂正華分享，智慧製造已成為製造業加速轉型的核心動力，需持續既廣且深的加入 AI 創新技術；全國工業總會積極透過政策倡議和資源整合，協助企業克服轉型難題。

台灣微軟總經理卞志祥指出，全球機械產業事實上面臨著類似的挑戰，首先是人才短缺，包括現有員工能否接軌最新的技術跟平台、以及如何持續吸引外部優秀人才；其次，是企業舊有的系統跟平台，如何實現與雲端及 AI 無縫整合；第三，資料是企業的高價值資產，但企業內部經常存在分散的數據孤島，該如何串聯跨企業、產業間的洞見，並在保障隱私與安全的前提下，以此產出具價值的 AI 模型；第四，在全球經濟與政策快速變遷的環境中，企業如何打造具高度敏捷性的製造基地與供應鏈，進而建立具彈性的商業模式。最後，新技術的投資，也將顛覆過去企業熟悉的 ROI 計算方式，這將大幅度改變企業管理者的決策思維，將可透過雲端與 AI 技術找到突破困境的全新解方，加速邁向智慧製造的未來。

全球工具機市場進出口持續增加，顯示工具機市場需求為正成長；然而受到全球貿易與環境政策的影響，台灣工具機出口值在 2023 年為負成長，其中與匯率、各國價格戰與政府政策皆有影響，而美國近日頒布的關稅政策影響，對於工具機產業更是首當其衝。資誠創新諮詢董事劉冠志與副總經理陳欣宜分享，包括在預測式與生成式 AI、仿真機器人、能源效率管理等面向，或是機器人即服務（RaaS）這類新興業務，以及解決缺工問題等領域，都能透過 AI 帶來營運效益與擴大潛在商機，協助製造業因應全球競爭與工業 4.0 挑戰，推動智慧製造升級。