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嗆賴清德保不了她！無業男恐嚇「斬首吳思瑤」　遭檢方聲押

▲▼吳思瑤 聯訪 罷免 李孝亮 相關 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲吳思瑤收到死亡威脅，北投警方火速赴南投帶回郭姓男子。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃宥寧／台北報導

民進黨立委吳思瑤近日因力挺罷免藍委，遭人發送死亡威脅訊息，內容極度惡劣。她受訪證實，已向北投分局與國安單位報案，現階段已有隨扈隨行保護。檢警火速追查後，鎖定發言者為南投籍郭姓男子，是目前無業的政治狂熱份子，長期對民進黨充滿敵意。士林地檢署認為其有反覆犯案之虞，已向法院聲請羈押。

據了解，郭男長期無業，對民進黨不滿，會在社群平台發表激進言論，近來民進黨立委多次公開表態支持罷免藍營立委，引發郭男強烈不滿，竟在網路上發出恐嚇訊息，內容提及「幾日內斬首」等字句，並點名「總統賴清德無力保護吳思瑤」。

檢警接獲報案後，循IP位置追查至南投，火速派員前往郭男家請他配合到案。士林地檢署今（17）日稍早複訊後，後認定其涉犯《刑法》第305條恐嚇危害安全罪，且有反覆實施同一犯罪之虞，已向法院聲請羈押。

對此，吳思瑤今（17日）受訪表示，原本不欲放大，但幕僚與黨團同仁提醒不容輕忽，已向北投分局及國安單位報案，目前已有隨扈隨行保護。她強調，暴力與威脅不應存在於民主社會，不會因此停止她的問政與服務行程。

民進黨中央也發表聲明，譴責針對立委與其家人的恐嚇行為，呼籲社會大眾共同抵制仇恨言論與暴力威脅，共同守護言論自由與人身安全。

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