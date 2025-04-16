陸金價漲破千元大關！　男子賣出9年金項鍊「淨賺13萬元」

▲中國多個黃金金價每克突破人民幣千元大關。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

中國多個黃金品牌受國際金價影響，連漲多日，其中周生生16日足金價格，每克來到1007元（人民幣，下同，約台幣4474元），老鳳祥、老廟金也突破千元大關。安徽淮北一名男子趁此漲幅，將9年前買的金項鍊賣出，沒想到淨賺了近3萬元（約台幣13萬元）。

據《濟寧新聞網》報導，該名男子表示，那條項鍊是在2016年以每克328元購入，花費22294元（約台幣9.9萬元），近日以每克760元的回收價賣出，共獲得51657元（約台幣22.9萬元），9年時間淨賺29363元（約台幣13萬元）。

黃金回收店的老闆表示，該名男子正是看中，當下金價處於高位，才選擇出手，與2024年4月每克約580元的回收價相比，今年同期每克上漲近200元。

▲男子售出2016年買的金項鍊，淨賺13萬元。（示意圖／CFP）

相關貼文引起熱議，有網友直呼，「這收益率太驚人了，比把錢存銀行強太多，看來黃金真是不錯的投資選擇。」也有人認為，「謹慎觀望者」較為理性，「雖然這次賺了很多，但黃金價格波動大，誰也說不准未來走勢，投資還是要謹慎」、「要結婚的新人怎麼辦啊」。

報導指出，近期貴金屬價格大幅上漲的主因是，川普政府的關稅政策導致，全球金融市場避險需求激增，短期貿易戰影響邊際弱化，預期全球市場風險偏好可望持續回升，黃金上漲速度可能放緩，甚至出現短暫回調，不過，貿易戰影響難以完全消退，避險屬性將使黃金維持易漲難跌的態勢。