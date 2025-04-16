快訊／幽靈連署延燒！藍營罷團幹部6人聲押　20志工交保

▲新北檢偵辦幽靈連署案，國民黨團前往新北檢前集結抗議、聲援。（圖／記者黃國霖攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

新北地檢署偵辦罷免幽靈連署案，15日兵分多路展開搜索，並帶回約談20多人，全案朝個資法及刑法偽造公文書等罪嫌偵辦。經檢方複訊後，國民黨板橋區黨部主任謝慶任、三重區黨部執行長羅大宇等6人遭聲押禁見；其餘李姓等20名志工則分別諭知5萬至12萬元不等交保。

大罷免案如火如荼，國民黨也展開連署、罷免多名綠委反制，未料連署名單中卻疑似出現已經過世民眾的「幽靈連署」。新北檢接獲檢舉後展開調查，經向中央選舉委員會及新北市選舉委員會調取罷免提議資料分析比對，進行相關查證後，發現提議人名冊涉及刑法偽造文書及違反個人資料保護法等罪嫌。

檢方15日兵分多路展開搜索，前往多名幹部住所、辦公室、國民黨區黨部等共30處，帶回20多人調查。經檢方複訊後，16日凌晨認為國民黨板橋區黨部主任謝慶認、書記蔡甘子、三重區黨部執行長羅大宇、志工應大華、提議罷免立委蘇巧慧的領銜人譚鎮耀、提議罷免召集人王昱人等6人犯罪嫌疑嫌大，有勾串、滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。其餘李姓志工等20人則分別諭知5萬至12萬元不等交保。