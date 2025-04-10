扯！拿「路邊鴿子」當烤鴨賣　老牌中餐廳遭勒令停業

▲西班牙一家中餐廳把鴿子當烤鴨賣。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

西班牙首都馬德里一家老牌中餐館被近日被警方突襲檢查，因為他們拿路邊的鴿子充當烤鴨賣，令人作嘔的是，餐廳後場環境超髒，目前該餐廳已被勒令停業。

據《每日郵報》報導，馬德里烏謝拉區一家中餐館金谷美食城（Jin Gu）上月25日被查封，因為他們拿街頭死鴿來充當烤鴨，而現場環境更是令人作嘔。從執法人員拍攝的畫面可見，肉條掛在晾衣架上，還有不知名的肉類塑膠袋和數盒已拔毛的鴿子。

▲餐廳後場環境堪憂。（圖／翻攝Ｘ）

根據當地媒體報導，警方表示，他們認為鴿子是從街上抓的，再拿到廚房宰殺，老闆想把鴿子當成中國傳統美食烤鴨販賣。

馬德里當地警方發言人說，在西班牙養鴿子並不違法，但這些鴿子和廚房裡的所有肉類都沒有相關文件，所以他們很確定是流浪鴿。警方說，儲藏室還有「超過一噸來源不明的食品」。

據悉，該餐廳已開業10多年，目前已被勒令停業，業者涉公共衛生罪接受調查。

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