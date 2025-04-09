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電競國手悶殺「隱形富婆」奇案　不堪失業催租心情差

蔡婦騎車來到板橋巷弄內停放，接著走進一旁公寓，卻就此人間蒸發。（翻攝畫面）

▲蔡婦騎車來到板橋巷弄內停放，接著走進一旁公寓，卻就此人間蒸發。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

12年前，前電玩國手韓岳霖因失業缺錢，又不滿蔡姓女房東頻頻催討房租、出言傷他自尊心，竟將其狠心殺害，把屍體塞進行李箱，棄屍於死者未租出去的空屋。女房東離奇失蹤後，家屬報警，警方訪查時，韓多嘴問了一句：「你們查了多少人？只問我一個嗎？」讓老刑警覺得有鬼，加上一名房客剛好目擊韓搬運行李箱進空屋，警方掌握線索後，將韓逮捕、突破心防，順利破案。

2013年12月13日清晨4點多，一男二女衝入新北市警察局永和分局，向值班員警表示，68歲蔡姓婦人前一天出門後徹夜未歸，希望警方幫忙尋人。

警方詳細詢問蔡婦背景，得知她雖是家庭主婦，卻善於理財，在新北擁有20多處房產，加上每月租金收入，身價上億元，可說是隱形富豪，也讓警方懷疑可能是有人覬覦蔡婦的財產，所以擄人勒贖。

不久，巡邏員警也回報，在板橋區某包公廟附近巷弄內，發現一輛疑似蔡婦騎乘的機車。經大女兒確認無誤後，警方隨即調閱巷口監視器畫面，清楚看到蔡婦騎車進入該巷弄停放，接著便走往一旁的公寓。弔詭的是，她從此再也沒從公寓走

來。

凶手韓岳霖曾在台北電玩展的亞太區大賽中，代表台灣選手奪得亞軍殊榮。（翻攝韓岳霖臉書）

▲凶手韓岳霖曾在台北電玩展的亞太區大賽中，代表台灣選手奪得亞軍殊榮。

警方研判，蔡婦前一天應該就是到這裡收租，所以請她的大女兒帶路，逐間詢問房客，希望釐清蔡婦消失前的行蹤。但所有房客都表示對蔡婦行蹤毫無所悉，其中一名28歲的房客韓岳霖見警方上門，則嚷著說他也在找房東。

為了打聽更多線索，警方又帶蔡婦的大女兒到另一棟公寓，數名房客表示，前一天有看到一名穿帽T的男子搬行李箱進門，由於拖行聲很大，很多人都探頭查看，以為有新房客要入住最後一間尚未出租的套房。

蔡婦在新北擁有多處房產出租，不料竟成為凶手用來棄屍的地點。（東森新聞提供）

▲蔡婦在新北擁有多處房產出租，不料竟成為凶手用來棄屍的地點。

警方立刻帶著蔡婦的大女兒往該套房走去，果不其然，員警趕赴浴室一看，只見蔡婦衣著完整，躺在浴缸裡面，而人早已沒了氣息。後來鑑識人員到場勘驗，發現死者右眼有明顯瘀青，背後衣服上還卡了2個斷裂的塑膠扣環，身上的皮夾、信用卡、現金則不翼而飛。

一起失蹤案演變成命案，嫌疑最大的凶手，自然就是房客們口中描述的帽T男。為了緝兇，警方擴大調閱監視器拍攝的時間，發現蔡婦進入公寓後2個多小時，一名穿帽T、拉行李箱、帶紅色提袋的男子從公寓走出，往陳屍現場方向走去。

其中一名房客還進一步透露，說有看到對方長相，只是不知道他是誰。聽到這句話，一名老刑警心中突然浮現韓岳霖的臉，因為韓先前繳完房租後，私底下問警方：「你們查了多少人？只問我一個嗎？」反應迥異於其他房客。老刑警趕緊致電還在另一邊訪查的同事，請對方控制所有房客，並一一拍照傳給目擊者指認。

發生命案的巷弄口有間包公廟，當地街坊認為可能冥冥之中有神助，才讓警方在短短時間內就破案。（翻攝GoogleMaps）

▲發生命案的巷弄口有間包公廟，當地街坊認為可能冥冥之中有神助，才讓警方在短短時間內就破案。

目擊房客看了韓岳霖的照片後，便斬釘截鐵地向老刑警說：「就是他！」警方取得關鍵證詞後，火速趕回另一棟公寓，韓一看到大批警力就主動開口：「我要保持緘默。」經警方突破心防，他最終俯首認罪。


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