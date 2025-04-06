徵兵3次都不鳥！39歲役男博士才回台灣...立刻遭法辦判刑

▲北市男子申請在外國念書超過高年齡限制30歲，仍未返國接受徵兵遭判刑。（示意圖，翻攝國防部發言人臉書）

圖文／鏡週刊

台北市一名蘇姓役齡男子，2010年以就學名義申請出境，並在國外念書，但卻未應規定在年滿30歲後返國服役，經區公所催告3次，仍無故未報到，一直到39歲才終於回台。法院日前宣判蘇男3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。

根據判決書，蘇男早在2010年9月18日經核准出境國外讀書，一直到39歲才返國，期間，中山區公所催告3次，蘇男都未依限返國，且未依法接受徵兵，後遭台北市政府函送偵辦。

據了解，蘇男返國時已逾兵役法施行法第48條第2項第2款及役男出境處理辦法第5條第1項第2款所定，出境國外就讀博士班「最高年齡限制30歲」，應返國服兵役，檢方因此依逃避徵兵處理罪起訴。

法官審理此案表示，蘇男所為犯妨害兵役治罪條例第3條第7款，妨害役男徵兵處理罪，認為他破壞兵役制度的公平性，損及潛在的國防動員兵力，最終依妨害兵役治罪條例第3條第7款之妨害役男徵兵處理罪，判處3個月有期徒刑，得易科罰金，可上訴。



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