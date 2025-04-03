鼓勵生育！花蓮「4歲以上6歲以下」公立幼兒園托教費用全額補助

▲▼花蓮縣政府希望幼兒在更早期的階段獲得專業照顧與教育支持。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為落實關懷弱勢、重視教育向下扎根之政策，提供本縣四歲以上未滿六歲之幼生優質、免費之托教機會，減輕家長養育幼兒之經濟負擔，花蓮縣政府持續辦理「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助計畫」，以提升本縣生育率、就業率並減緩本縣人口外移之問題。

「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助計畫」其前身為「花蓮縣公立幼兒園免學雜費補助計畫」，自103年度起實施，後為了配合中央少子女化對策計畫施行，並達成資源有效分配之意旨，於108年度修訂計畫內容，名稱並修正為「花蓮縣公立幼兒園免費就學補助計畫」，持續辦理迄今。

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計畫補助對象為就讀本縣公立幼兒園(含鄉鎮市立幼兒園及國民小學附設幼兒園)且設籍於本縣之4歲以上未滿6歲幼生；幼兒年齡之計算，以幼兒入幼兒園當學年度9月1日滿該歲數。幼生胎次為第2胎(含)以上已由中央全額補助，第1胎經中央補助後若仍須繳費，其雜費、活動費、材料費、午餐費、點心費之差額均由縣府補助。113學年度第1學期共計630人申請，補助金額計125萬1,160元整。

花蓮縣長徐榛蔚表示，孩子是國家未來主人翁，也是國家未來的希望，為了讓更多孩子能在良好的學習環境中成長，並讓幼兒在更早期的階段獲得專業照顧與教育支持，花蓮縣政府將持續關注各項育兒需求，打造家長安心就業、幼兒安心就學的美好花蓮。