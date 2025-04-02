男網友約唸書秒變臉！女大生遭扯衣硬上　捷運站崩潰大哭報警

▲女大生遭男網友侵犯，事後在捷運站痛哭報警。（示意圖／Unsplash）

記者黃宥寧／台北報導

北部26歲吳姓男子於交友軟體認識女大生小萱（化名）後，謊稱要一起唸書，將對方約到租屋處。孰料，吳男假借按摩之名毛手毛腳，遭拒後立刻翻臉施暴，強拖上床撕衣、壓制雙手，還出拳猛打小萱腹部，冷血威脅：「妳想要一個人還是很多人？」小萱崩潰含淚求饒，仍被硬上得逞，事後她在捷運站大哭報警。士林地院審理後依強制性交罪判刑4年。

這起事件發生於2022年，小萱與吳男透過交友軟體認識，雙方是初次見面。她為期中考準備赴約唸書，進門後剛坐下，吳男就突把她抱到腿上，自稱要按摩太陽穴，實則上下其手，小萱當場掙扎抗拒，吳卻變臉壓制雙手、拖到床上撕衣脫褲，過程中還對她腹部出拳，甚至以「很多人一起來」恐嚇，小萱被嚇到主動配合，只求能早點脫身。

吳男舔咬胸部、強迫口交與性侵，小萱雖反抗、尖叫，甚至咬了對方手，但因力氣不敵仍遭得逞。她強忍屈辱完成性交過程，只因曾說過「三點要回家」，吳男才收手。兩人同行走往捷運站途中，小萱內心崩潰卻不知如何求援，直到抵達捷運車廂才哭著打電話給大學室友，依建議在某站下車，向站務人員哭訴自己被性侵，隨即報警處理。

警方陪同就醫採證，小萱胸部、手腕、大腿多處瘀傷，處女膜撕裂，並在陰道深處、內褲、乳房採樣處驗出吳男Y染色體，吻合其陳述。

開庭時，吳男雖坦承性交事實，卻辯稱是「你情我願」，還說雙方早已談性話題，「她都沒拒絕，還跟我舌吻」，強調「如果我有強暴，怎麼衣服沒破、她沒逃？」

合議庭認，小萱陳述前後一致，內容鉅細靡遺、情節真實，若非親歷難以編造，加上第一時間驗傷與報案均與供詞相符，不可能杜撰如此清晰版本。反觀吳男毫無悔意，甚至有對未成年少女的前科，刑滿不到10年又再犯，法官認其無尊重性自主意識，惡性重大，依強制性交罪判處有期徒刑4年。

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