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許淑華為母債務開協調會　她卻鬧場嗆「不用還」

蕭先生（圖）兩次向南投市公所申請調解，但許母不甩，也沒出席。

▲蕭先生（圖）兩次向南投市公所申請調解，但許母不甩，也沒出席。

圖文／鏡週刊

更扯的是，蕭先生以為陳女欠錢不還，會心生愧疚，不跟他聯絡，沒想到陳竟然再度開口借錢。「我這輩子真的沒看過那麼不要臉的人！」蕭先生說，陳奪命連環call，打電話借錢被拒絕後，甚至還上門哭窮，拜託蕭替她償還積欠女性友人阿月（化名）的900萬元債務。

受不了陳女糾纏，蕭先生只好與阿月協商，最後支付300萬元給阿月，替陳擺平債務，並且簽下和解書，沒想到陳不知感恩，還要蕭打對折，只願意還150萬元給蕭，更扯的是，蕭答應後，陳竟開本票給蕭，沒還現金，而且一再拖延，蕭至今都沒拿回錢。

許淑華擔任立委時，曾邀債主蕭先生等人到許家（圖）喬債。

▲許淑華擔任立委時，曾邀債主蕭先生等人到許家（圖）喬債。

事實上，像蕭先生一樣的苦主很多，為了討回欠款，他們到許家拜訪，希望許家人出面處理，這讓與父母同住的許淑華不堪其擾。2018年，許淑華擔任立委時，特別請助理一一致電債主、跟他們約時間，各自到許家協商，蕭先生當時也應邀前往。

蕭先生告訴本刊，他到許家的時候，阿月也在裡面，結果陳女一看到他就當場變臉，一口咬定他跟阿月串通，聯手找她討錢，所以不讓女兒跟他協商，甚至還嗆：「不用談啦！不用還錢！」蕭不想造成許淑華困擾，選擇離開。

許母（左）龐大的債務讓許淑華（右）備感壓力，母女經常為此爭吵。（翻攝許淑華臉書）

▲許母（左）龐大的債務讓許淑華（右）備感壓力，母女經常為此爭吵。（翻攝許淑華臉書）

更惡劣的是，陳女認為蕭先生好說話，雖然前債未清，卻繼續向蕭借錢。2019年，她告訴蕭打算經營民間放款，賺錢還債，蕭為了早日拿回欠款，介紹江姓友人當金主，江借了陳600萬元，陳答應抵押土地作擔保，並承諾每月償還9萬元，結果食言，江也成為苦主。

後來江先生把債權轉讓給蕭先生，由蕭出面與陳女談判，蕭這次硬起來，要求新舊帳一起算，陳因擔心土地遭法拍，答應重新訂契約，雙方約定2021年1至10月，陳每月還蕭3萬元，自2021年11月起，每月還10萬元，直到債務清償完畢，同時承諾每月還江30萬元。

許母用弟弟的支票還債，卻接連跳票。（讀者提供）

▲許母用弟弟的支票還債，卻接連跳票。（讀者提供）

為了取信蕭先生，陳女這次改用弟弟的支票還債，蕭以為沒問題，沒想到陳正常還款幾個月後，接連跳票，也沒有還江先生錢，蕭為討回欠款，第一次向南投市公所申請債務調解，但陳並未到場，調解不成立。

另一名知情人士Ａ先生告訴本刊，後來有里長把蕭先生申請調解的事，告訴許淑華，許知道後覺得很沒面子、氣到不行，回家念了媽媽一頓，讓許母很不是滋味，其實許母對女兒讚譽有佳，常誇女兒孝順、扛下家計，也提到女兒幫忙還債多年，每個月至少花20萬元養家，壓力非常大。


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