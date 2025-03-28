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世鑫獎成就影視新勢力　世新廣電創作實力大爆發

圖一：廣電系碩士班陳柏翰自編自導的劇情片《發財車》，細膩刻畫台灣庶民生活，入選公視學生劇展，於公視頻道及「公視+」平台播出。（圖／世新大學提供）

▲ 廣電系碩士班陳柏翰自編自導的劇情片《發財車》，細膩刻畫台灣庶民生活，入選公視學生劇展，於公視頻道及「公視+」平台播出。（圖／世新大學提供，下同）

台北訊

世新大學2025年第三屆世鑫獎競賽報名正式開跑！這項被譽為「校內金像獎」的年度盛事，將再度成為學生展現創意與實力的絕佳舞台。今年競賽設立25個獎項，涵蓋畢業展演類、影視製作類及大學社會責任類，鼓勵學生挑戰自我，展現專業技能與創新思維。頒獎典禮將於5月28日在世新講堂舉行，屆時將邀請重量級校友共同見證榮耀時刻。

自2023年首屆舉辦以來，已吸引數百件作品參賽，並獲得業界與學術界的高度評價。第二屆競賽共計374件次報名，最終32部作品入圍決審，展現世新學子的創作能量。其中，廣電系碩士班學生陳柏翰自編自導的劇情片《發財車》，成功奪下「最佳劇情片」大獎，由台北電影節影帝陳文彬主演，透過細膩的劇情描繪台灣庶民生活，探討社會體制與時代進步的變遷。評審團盛讚其敘事手法成熟、戲劇節奏掌握精準，該片更入選公視學生劇展，於公視頻道及「公視+」平台播出，獲得業界高度關注。

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圖二：世新大學以頂尖設備與新技術人才師資培育未來優秀人才，圖為LVS智能攝製基地。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學以頂尖設備與新技術人才師資培育未來優秀人才，圖為LVS智能攝製基地。

世新大學廣電系近年來在影視創作領域嶄露頭角，學生作品屢獲佳績，展現出色的專業實力與創新能力，值得一提的是，世新大學廣電系不僅在校內外各項競賽中表現優異，招生表現同樣亮眼，吸引大量優秀學子加入，今年繁星入學與碩士班招生表現出色，吸引許多優秀學子加入，展現對於世新大學專業影視教育的高度肯定。

此外，廣電系碩士班著重於培養跨媒體平台的影音製作與營運人才，提供專業師資、豐富教學資源以及健全的實習平台和產學合作機制，在實務與理論能力上均能兼備。面對人工智慧科技浪潮，課程也結合AI技術，開設如《AI銀幕寫作與故事創作》、《AI媒體創意與開發》、《AI互動媒體設計》、《AI銀幕寫作與故事創作》等課程，引導學生在創作過程中融入AI，提升創意表現與協作能力，並在數位媒體領域中推動創新應用。近年培育出多位業界新銳，持續在影視圈嶄露頭角，成為台灣影視產業的生力軍。

隨著第三屆世鑫獎競賽啟動，世新學子將再度站上創作舞台，以影像書寫青春、紀錄時代，並透過創意展現世新大學「理論與實務並重」的教育精神。報名詳情與競賽規則請參閱世鑫獎官方網站：https://shuaward.shu.edu.tw/，讓我們一同期待新一屆影視新星的誕生！

圖三：世鑫獎為世新學子提供展現創意與實力的絕佳舞台。（圖／世新大學提供）

▲ 世鑫獎為世新學子提供展現創意與實力的絕佳舞台。（圖／世新大學提供）

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