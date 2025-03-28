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恐怖運將北市趴走！路中間逼國小童下車　鎖門關乘客狂繞路

▲▼計程車（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲計程車司機為路線問題與乘客發生爭執，竟鎖住車門不讓人下車。（示意圖／Pexels）

記者劉昌松／台北報導

楊姓計程車司機先前曾逼迫1對父子在大馬路中間下車，被法院判拘役得易科罰金確定，去年他又在台北車站搭載1名60歲男乘客時，因路線爭執，一氣之下竟以中控鎖住車門車窗，載著男客亂繞10分鐘，男客急著打電話報警也沒用，最後是楊男違規被警察攔下，才救出男客，台北地檢署28日依強制罪再次起訴楊男。

楊男在2022年10月間，搭載黃姓父女到板橋車站時，黃父質疑到目的地卻沒有停靠路邊，楊男不知何故突然爆氣，對黃父和還在念國小的女兒大吼「下車」、「我叫你們下車就給我下車」，不顧當時車子還停在車流繁重的大馬路中央，強迫這對父女下車。

黃父懇求先把車開到路邊，仍被趕下車，隨後拿起手機拍攝楊男的計程車號報案，警方獲報後循線找到楊男，由檢察官依妨害自由強制罪起訴，新北地院考量楊男身為計程車司機，應以確保乘客安全之方式提供服務，並以理性之方式與乘客溝通，卻侵害黃男與未成年女兒安全下車的權利，判處拘役30天，得易科罰金，全案未經上訴而確定。

但楊男並未因此失去職業駕駛資格，2024年5月9日，他在台北車站接到1名年約60歲的男乘客，乘客告知附近單行道比較多，提醒注意行車路線，沒想到楊男竟又發起脾氣，鎖住車門開始亂繞，途中行經警局時，乘客表明希望下車，楊男仍不理會，繼續開往總統府前的凱達格蘭大道。

乘客被關在行進中的計程車，拿起手機報警尋求自保，還好此時，楊男因為在凱道違規，被警方攔下盤查，飽受10分鐘驚魂的乘客才得以脫困，全案經檢察官調查後，考量楊男已有類似前科紀錄遭判有罪，仍不知悔改，依妨害自由強制罪將楊男提起公訴。

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