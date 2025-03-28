只為拿包薯片！44歲父車內翻出百萬元彩券　驚覺「4個月沒鎖車門」

▲ 英國一名男子意外在車上發現一張價值100萬英鎊的中獎彩券。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

英國威爾斯斯萬西（Swansea）一名44歲父親日前只是想幫兒子拿出車上一包開過的洋芋片，沒想到在清理雜物時，意外發現一張價值100萬英鎊（約新台幣4000萬元）的中獎彩券。後來他回想此事時說，自己從不鎖車門，而該彩券就被他放在扶手箱長達4個月，所幸並未遭竊。未來他與妻子決定運用獎金買下人生第一棟房子、添購新車，給兒女們過上更好的生活。

據鏡報報導，職業為高爾夫球場草坪管理員的戴倫柏菲特（Darren Burfitt）與34歲妻子潔瑪（Gemma）育有一對兒女。而他回想發現中獎彩票的經歷時表示，由於兒子當時想吃薯片，不想開新包裝的他，又想到車上還有一包未吃完的舊包裝，結果在翻找雜物時，就發現前座區放著幾張前陣子買的彩券，順手將此物也拿進屋內，「我一向把彩券放在車子中央扶手箱裡，也覺得那是個安全的地方，只是一直沒空打開檢查，久而久之就也忘記此事。」

沒想到的是，戴倫柏菲特打開手機中的英國國家樂透「The National Lottery: Official」應用程式逐張掃描彩券，起初其中一張中3.6英鎊（約新台幣155元）的小獎，讓他頗為愉悅，還有一張則因為摺痕太深無法掃描，只好手動比對號碼，發現自己成為100萬英鎊（約新台幣4000萬元）得主，「我將日期跟中獎號碼反覆比對，實在不敢相信自己看到的東西，我現在都還是覺得像在作夢。」

喜悅之餘，戴倫柏菲特也驚覺，由於常年沒有鎖車門的習慣，因此一旦有人打開車門亂翻一通，那張價值100萬英鎊（約新台幣4000萬元）的彩券也許早就不翼而飛。而他苦笑說「我的車簡直就像是鐵皮屋，像有泥巴糊住才能勉強撐著，看起來根本不值錢，所以我從不鎖車門。現在想起來真是萬幸。」

另外，戴倫柏菲特也很快就把中獎消息告訴當天不在家的潔瑪，「我打電話給她的時候聲音發抖，她以為是小孩出事。我說『不是，是我們中一百萬元』，但她完全不相信。」後來潔瑪也說，「我從來沒想過會擁有這麼多錢，真的像做夢一樣。我們過去過得也很幸福，全家常租露營車度假，該筆錢讓我們的生活進入全新的層次，不只能買下屬於自己的房子，也為我們跟孩子的未來帶來更多保障。」

如今，該對育有一子一女的夫妻，打算用獎金買下人生第一棟房子，戴倫柏菲特則計畫換掉他的舊車，買一輛皮卡車。此外，他還夢想去澳洲看板球比賽「灰燼盃（The Ashes）」。他也認為「孩子一定會喜歡那台皮卡車，讓我們一家人可開車到處去冒險」。

報導指出，改變他們人生的百萬彩券，正是戴倫柏菲特2024年10月18日於潘勒格爾（Penllergaer）的商店購買，當時全家人正要出發去度假，而他在途中停下車來買幾罐飲料與一張百萬歐元（EuroMillions）彩券。該張彩券由於對中「百萬富翁製造者（Millionaire Maker）」代碼「JDDF38095」，一舉讓他與家人成為百萬富翁，「我通常都在家附近固定的商店買彩券，那次剛好是在出遊途中臨時購買，真是意外之財。」

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