日本3縣山林大火燒不停！住宅、倉庫遭焚毀　自衛隊急撤居民

▲日本愛媛縣今治市23日起發生山林大火，火勢仍未順利撲滅。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

最近東北亞天乾物燥，繼韓國東南部發生史上傷亡最慘重的山林大火後，日本的愛媛縣、宮崎縣、岡山縣也因空氣乾燥和強風影響，而接連出現山林大火，火勢蔓延至住宅與倉庫等建築物，直到第4天仍未能撲滅，24日新成立的統合作戰司令部首次指揮陸海空自衛隊執行救災行動。

根據《日本放送協會》，位於日本四國的愛媛縣今治市從本月23日起發生山林大火，至今火勢仍持續擴散中，沒有撲滅的跡象，燃燒面積達到306公頃，而在空季乾燥等氣候條件影響下，日本氣象廳警告今（26）日地面仍可刮起最大風速每秒9公尺以上的強風，而火勢也順著強風轉移至其他建築物。

隨著強風成為火勢蔓延的媒介，愛媛縣今治市櫻井地區2棟住宅、鄉櫻井地區3棟住宅和2棟倉庫，以及長澤地區和朝倉地區各1棟住宅，總共9棟建築物遭到大火燒毀，今治市也向5988名居民發出避難指示，截至26日上午11時已有139人疏散至7所避難所。

高速公路「今治小松自動車道」（E76）的東予丹元交流道至今治湯之浦交流道路段雙向禁止通行。

▲▼日本岡山縣岡山市山林大火，消防直升機前往滅火。（圖／達志影像／美聯社）

針對愛媛縣今治市的山林大火，總務省消防廳26日上午7時要求廣島縣、香川縣、德島縣、滋賀縣、長野縣、山口縣等6個縣派出「緊急消防援助隊」前往現場滅火。至於用來整合陸海空自衛隊、24日成立的統作戰司令部，則首次直接指揮投入救災工作。

位於九州的宮崎縣宮崎市，也從昨（25）日起出現山林大火，火勢從鏡洲地區開始燃燒。對此，消防當局和自衛隊26日緊急派出20輛消防車、4架直升機滅火。

宮崎縣表示，截至26日上午10時，燃燒面積已達50公頃。宮崎市則表示，目前仍尚未釐清是否有人員傷亡、建築物是否受損等災況，不過目前火勢已比25日還要更弱。

至於岡山縣岡山市，則是從23日起發生山林大火，火勢從岡山市南區飽浦地區開始燃燒，至目前為止仍未能撲滅火勢，已有住宅和倉庫等6棟建築物受損。消防當局指出，燃燒面積達到423公頃，範圍遍及至岡山市南區和玉野市，當局撤離2133名居民，是岡山縣至今為止規模最大的一場山林大火。