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4／11國際寵物日！寵物實境秀大集合　跟毛小孩一起慶祝

文／人物誌

這幾年生活上最有感的變化，大概就是萌寵的地位大大提升了！喜歡寵物的人越來越多，不論是家裡的貓狗，或是社群上的寵物明星，都能引起人們的關注與重視。寵物實境秀也成為了觀眾喜愛的節目類型，從明星與毛孩的互動中，都可以感受到滿滿的樂趣與感動，同時，也讓我們更了解寵物的世界。

趁著4月11日的國際寵物日即將到來，編輯特別整理了關於可愛萌寵的節目來分享，喜歡毛孩的讀者，快一起來看看這些超有趣的寵物實境秀吧！

1.《哈囉！毛小孩》

《哈囉！毛小孩》是由明星專門為萌寵開的美容店，由陶晶瑩擔任寵物店執行長，集結郭書瑤、曹佑寧、黃偉晉、許富凱等人擔任實習生，透過一系列的精緻服務讓到節目中的毛小孩獲得最高級的享受。

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▲（《哈囉！毛小孩》是由明星專門為萌寵開的美容店。圖／《哈囉！毛小孩》劇照）

除了療癒的寵物外，《哈囉！毛小孩》的亮點還有明星對寵物的照顧方式，從寵物美容到準備寵物的膳食，他們是如何從零經驗到得心應手，打造出一個人寵友善的空間呢？對飼養寵物有興趣的朋友，別錯過這檔節目！

2.《萌寵明星粗乃玩》

《萌寵明星粗乃玩》是結合寵物 X 旅遊 X 綜藝的實境秀。由 Sandy（吳姍儒）領軍，帶著愛犬「呵喜」與明星來賓一同探索台灣有趣的寵物友善景點。

▲《萌寵明星粗乃玩》是結合寵物 X 旅遊 X 綜藝的實境秀。（圖／《萌寵明星粗乃玩》劇照）

最新一季更加入戀愛實境秀的元素，由阿本、溫妮擔任戀愛觀察員，還有《廢弟弟出任務》系列，由余祥銓、鹿希派、各務孝太擔任班底，搞笑的直男互動，配上療癒的寵物們，讓節目亮點不斷，人氣屢創新高。如果你也是喜愛旅行與動物的朋友，一定也會喜歡《萌寵明星粗乃玩》！

3.《TOP DOG 回家》

《TOP DOG 回家》是台灣原創的真人寵物實境節目，不只是記錄明星與毛孩的日常，更是一場改變生命的陪伴旅程。別於其他節目以「寵物明星」為焦點，《TOP DOG 回家》則是把重點放在流浪狗身上。

▲《TOP DOG 回家》是台灣原創的真人寵物實境節目。（圖／《TOP DOG 回家》劇照）

由羅志祥、胡宇威、陳楚河、任容萱、魏蔓、李宣榕六位藝人親自帶領流浪狗，透過互動、訓練和挑戰，幫助牠們克服過去的創傷，學會信任人類，最終迎接新家庭的可能。

《TOP DOG 回家》將流浪動物議題、明星影響力與實境秀的張力融合在一起，觀眾不只能感受到寵物帶來的快樂，同時也加強推廣「領養代替購買、不棄養」等觀念。

4.《狗狗猩猩大冒險》

相信大家對《狗狗猩猩大冒險》絕對不陌生，它甚至是很多人的童年回憶！還記得小時候最喜歡在電視上看小龐與詹姆斯的互動，期待它們這次又要完成什麼任務。觀看完都覺得很神奇，怎麼有那麼聰明的寵物！

▲《狗狗猩猩大冒險》是很多人的童年回憶。（圖／《狗狗猩猩大冒險》劇照）

這檔來自日本的節目，曾風靡亞洲多年，獨特的跨物種合作。吸引了無數觀眾。黑猩猩「小龐」與鬥牛犬「詹姆斯」的搭檔，在執行各種任務時展現了極高的默契與智慧，這不只是動物之間的友誼，更是一場充滿愛與信任的冒險 。

雖然詹姆斯離開了，小龐的現況也不如過往，種種的改變著實另人不捨。但說起寵物實境秀，《狗狗猩猩大冒險》的存在依然存在我們的心中，是專屬觀眾們珍貴的回憶。

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狗派站出來！特搜 4 間「療癒大狗狗」相伴的餐廳，有煩惱就來撸狗吧！

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※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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