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高爾夫YouTuber「空運家具藏大麻」　黑市價逾1億

▲▼鍾成恩。（圖／翻攝臉書）

▲高爾夫YouTuber、竹聯幫明仁會成員鍾成恩。（圖／翻攝臉書）

記者葉國吏／綜合報導　

高爾夫YouTuber、竹聯幫明仁會成員鍾成恩，2023年涉嫌與毒品集團合作，從美國寄送板凳和沙發內藏大麻到台灣。刑事局與美國執法機關合作，去年派員赴洛杉磯將鍾逮捕並押解回台。台北地檢署於20日依毒品和組織犯罪等罪名起訴鍾成恩、仲介蔣銘瑋及魏巳翃三人。

鍾成恩，30歲，高爾夫選手，家境富裕，經常往返台美兩地。他在美國以低價購買大麻，再走私回台高價販售牟利。2023年10月2日，台北關在兩個從舊金山進口的沙發內查獲30包逾17公斤的大麻，隨後成立專案小組偵辦。10月18日，台北關再次查獲三個沙發郵包內夾藏60包、33公斤的大麻，總計查獲51公斤，市價逾1億元。

檢警追查發現鍾成恩為幕後主嫌，並於2023年11月對其發布通緝。刑事局國際刑警科與美國執法機關合作，去年11月18日在洛杉磯將鍾逮捕，美方以其逾期居留驅逐出境，刑事局幹員隨後將鍾押解回台。

起訴書指出，鍾成恩、陳星均、蔣銘瑋、魏巳翃與美國的「JOE」組成跨國運毒集團，由「JOE」負責安排進口大麻，鍾負責聯絡台灣收貨人及買家，陳提供收件地址及電話。2023年9月，他們將13.35公斤大麻夾藏於木板凳內運至台灣。

鍾成恩指示陳出售大麻，並透過蔣和魏販售大麻獲利數百萬元。2023年10月，「JOE」再次將17.21公斤大麻夾藏於沙發椅內寄運來台，陳收貨時被逮捕。隨後，「JOE」再分別將22.56公斤和11.31公斤的大麻夾藏於木板凳和沙發椅內運至台灣，均被海關查獲。

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