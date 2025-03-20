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行人吵架被痛毆「癱倒車道」1分鐘後來車輾斃　打人運將下場遭重判

記者黃哲民、趙蔡州／新北報導

54歲孫姓男子2023年某日晚間行經新北市板橋區大觀路三段時，在路邊與50歲林姓計程車駕駛發生衝突，遭林男毆打到倒臥在馬路上無法起身，然而林男見狀卻把他遺棄在路邊，導致他遭其他路過的車輛輾死。新北地院國民法官合議庭審理後，依傷害、遺棄致死2罪各判處林男3個月、8年徒刑。

事件發生在2023年11月14日晚間7點多，孫男行經新北市板橋區大觀路三段時，因細故跟林男在路邊發生口角，雙方一言不合大打出手，他最後被林男打到頭部出血、倒臥在馬路上無法起身，然而林男卻不顧他的傷勢逕自離開，放任他在路上自生自滅，導致他1分鐘後遭其他路過的車輛輾斃。

▲▼快訊／板橋行人遭計程車司機痛毆　倒地慘遭「來車輾過」身亡　。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲孫男被毆打後倒臥在車道上無法動彈，加上當時天色昏暗，不久後就遭路過的車輛輾死。（圖／記者陳以昇翻攝）

檢方指出，孫男遭林男毆打倒臥在車道上無法動彈，已屬無自救能力之人，林男在法律上負有保護之義務，卻因一時氣憤，基於遺棄無自救能力人之犯意，放任孫男倒臥車道，未採取任何保護措施，導致孫男遭路過車輛輾斃，調查後依傷害、遺棄致死2罪起訴林男。

新北地院國民法官合議庭審理案情，認為林男因細故毆打孫男，事後又放任孫男倒臥車道，導致孫男遭車輛輾死，造成巨大且無法彌補的傷害，尤使造成死者家屬心理莫大悲痛、難以平復，林男事後亦沒有積極向死者家屬請求和解、賠償損害或求取原諒。

合議庭還指出，林男雖然符合自首規定，但事發時先是駕車離開，經其他證人打電話要求後才返回現場，又有湮滅證據的舉動，難認是真心悔悟，故不予以減輕其刑，綜合上述事實及檢方、死者家屬量刑意見後，依傷害罪判處林男3個月徒刑，可易科罰金，依遺棄致死罪判處林男8年徒刑，可上訴。

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