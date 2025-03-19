阿堂鹹粥創辦人長孫車禍亡　肇事計程車運將賠300萬獲緩刑

▲台南地院以計程車侯姓司機犯後坦承犯行，並與死者張男父母達成調解，以過失致死罪判刑7月，緩刑3年。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南知名美食「阿堂鹹粥」創辦人張姓長孫，2024年8月23日騎機車與計程車發生事故傷重不治，計程車司機侯男被依過失致死起訴後，侯男與張男父母以300萬元達成調解，台南地院將他判刑7月，緩刑3年，本案可上訴。

起訴資料指出，2024年8月23日上午7時48分許，被告64歲侯男駕駛營業用小客車，行經台南市中西區民權路2段與永福路2段交岔路口，欲左轉永福路2段時，未禮讓直行車先行，與沿民權路2段由西往東直行至交岔路口，騎機車的27歲張男發生碰撞，張男臉、頸部及前胸割傷、右手指及右小腿挫傷、顱、胸、腹撞傷骨折、內臟損傷，導致多發性骨折及出血性休克，經送醫急救後仍傷重不治。

台南市車輛行車事故鑑定會認為，侯男駕駛營業用小客車，轉彎車未禮讓直行車先行為肇事主因；另張男駕駛機車，未注意車前狀況為肇事次因。台南地檢署檢察官偵結，依過失致死罪嫌將侯男提起公訴。

台南地院審理時，侯男與死者父母親於2025年2月19日雙方成和解，侯男同意賠償死者家屬300萬元，死者家屬則同意給予緩刑機會，並不再請求民事賠償。

台南地院合議庭認為，侯男駕駛營業用小客車，轉彎車未禮讓直行車先行為肇事主因，並導致張男生命消殞，所為很不應該，經考量被告犯後坦承犯行態度，且與死者父母達成調解，依過失致死罪處刑7月，緩刑3年，侯男應依調解內容履行賠償義務，否則將撤銷緩刑宣告。本案可上訴。