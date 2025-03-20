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女童模仿TikTok挑戰出事了！身體嚴重燒燙傷急送醫

▲女孩,哭泣,掩面。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

▲美國一名女童模仿TikTok挑戰導致嚴重灼傷。（圖／翻攝免費圖庫／Pixabay）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國密蘇里州一名7歲女童斯嘉麗（Scarlett Selby）近日因模仿社群媒體TikTok上的熱門挑戰，將一款名為「NeeDoh」的凝膠玩具放入微波爐加熱，卻不慎引發爆炸意外。滾燙的黏液噴濺至她的臉部與胸口，造成嚴重燒傷，留下明顯疤痕，並對她的身心帶來深遠影響。

根據外媒報導，斯嘉麗的父親喬什（Josh Selby）描述，女兒在事發前一天將這款凝膠玩具放入冰箱冷凍，隔天取出時玩具已變得硬如石頭。隨後，她將玩具放進微波爐加熱，試圖完成網路上的挑戰動作。喬什表示，當時他曾檢查玩具溫度，感覺並無異樣，但沒想到斯嘉麗取出玩具後，玩具竟在她面前突然爆裂，高溫黏液瞬間噴出，讓她發出痛苦的尖叫聲。喬什試圖幫忙清理，卻因黏液過熱而燙傷雙手。

斯嘉麗的父母隨即將她緊急送往聖路易斯兒童醫院。醫生發現她嘴部燒傷嚴重，擔心影響呼吸，立即對她進行麻醉治療。斯嘉麗昏迷三天後甦醒，在院內住院一週，期間只能依靠鼻胃管進食。

斯嘉麗的母親阿曼達（Amanda Blankenship）透露，女兒的臉部與胸口留下大片燒傷疤痕，每次洗澡後看著鏡中的自己，她總是忍不住哭泣。雖然家人每天為她塗抹藥膏，但疤痕仍清晰可見。醫生建議，未來可能需等到她長大後再考慮是否進行皮膚移植手術。阿曼達感嘆：「這些傷痕不只留在她的外表，更深深傷害了她的內心。」

據報導，「NeeDoh」玩具的製造商Schylling Toys已在官網明確標示，產品不得冷凍、加熱或置於微波爐中使用，以免發生意外。TikTok平台也表示，禁止發布任何涉及危險行為或可能危害健康的内容，但仍有不少用戶為追求流量而嘗試高風險挑戰。事實上，這並非首起因模仿TikTok挑戰而受傷的案例。2024年4月，亞利桑那州一名12歲男孩羅伯（Corey Roper）因在挑戰中點燃外用酒精，導致全身燒傷。

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