法國政府擬發放「家庭生存手冊」　建議準備生存包

▲法國計畫向發放家庭生存手冊，應對潛在威脅。圖為法國巴黎艾菲爾鐵塔。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

法國政府外傳正計畫向每一戶家庭發放「生存手冊」，指導民眾要如何應對迫在眉睫的威脅，包括武裝衝突等，一旦獲得法國總理白胡批准將於今夏之前寄出。這本冊子還建議準備生存包，裡面要放6公升的水、一打食物罐頭、電池、手電筒以及基本醫療用品。

衛報、法廣報導，這本20頁生存手冊指導民眾應對武裝衝突、健康危機或是自然災害的威脅，內容主要分為三大部分，分別是「如何保護自己與周邊的人」、「若威脅迫在眉睫該怎麼辦」（內含一份緊急電話號碼與廣播頻道清單，以及面臨核威脅要關閉門窗的提醒）、「如何參與保衛社區」（例如加入預備部隊或是消防隊等）。

法國總理白胡（François Bayrou）辦公室發言人指出，這本冊子的目的在於確保民眾面對各種危機時的韌性，無論是自然災害、技術故障、網絡攻擊還是安全相關的危機。

就在18日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）表示，法國將會增加並加快為空軍訂購飆風（Rafale）戰機，「為避免戰爭做好準備」。他當時正在視察空軍基地，並說若想避免戰爭，「我們的國家和我們的大陸就必須繼續自我防衛，裝備自己並做足準備，沒人知道未來幾個月或是未來幾年會發生什麼事」。