▲CAMA CAFE 攜手波蜜推出清爽系咖啡 主打提神、健康。(攝影剪輯／記者劉亮亨)

▲CAMA CAFE攜手波蜜推出清爽系咖啡-「百蜜蔬果冷萃」。（圖／記者劉亮亨攝）

消費中心／台北報導



連鎖咖啡品牌CAMA CAFE 首次與成立50週年的蔬果汁第一品牌波蜜合作，推出全新清爽系咖啡「百蜜蔬果冷萃」。這款創新飲品自3月19日起，於全台CAMA CAFE 門市限時開賣，並提供多項優惠活動，讓消費者輕鬆體驗提神、健康雙重價值的創意咖啡。

CAMA CAFE 一直以「不簡單的咖啡簡單喝」為品牌理念，持續觀察市場需求，結合咖啡專業與創新思維，創造出各式兼具特色與品質的咖啡。此次與波蜜合作推出的「百蜜蔬果冷萃」正是針對消費者對於健康飲食的關注與需求，結合雙方對於產品的堅持與品味，讓消費者在忙碌的工作或通勤時間中，能同時補充蔬果營養與提神醒腦。

▲百蜜蔬果冷萃自3月19日起，於全台CAMA CAFE 門市限時開賣。（圖／記者劉亮亨攝）

「百蜜蔬果冷萃」選用CAMA CAFE 榮獲澳洲AICA 國際烘豆賽銀獎肯定的百蜜花園咖啡豆，其本身帶有獨特的甜李、荔枝蜜風味。採用冷萃方式製作，利用冷泡法將咖啡豆的各種風味與香氣放大，進一步降低酸度與苦澀，強化的滑順口感與甘醇甜感。最後再於冷萃咖啡中加入波蜜一日蔬果100%紫色蔬果汁，無砂糖、無色素，利用蔬果本身的鮮甜，使咖啡的甜感進一步加乘。

為了讓消費者能夠輕鬆體驗這款創新飲品，CAMA CAFE 自3月19日起至4月2日止，推出嘗鮮價10元折扣活動。4月3日至4月10日，透過CAMA CAFE 會員APP「寄杯領取」功能購買百蜜蔬果冷萃、百蜜花園系列飲品與咖啡豆，則可享買六送一優惠，每一品項限購一組。