殿堂級可頌「八月堂」夫妻開撕！前夫遭求償2500萬　二審仍判賠

▲知名連鎖可頌店「八月堂」，在創始人夫婦離婚後爆發官司，「八月堂」二審獲得賠償。（圖／記者黃士原攝）

記者吳銘峯／台北報導

號稱「殿堂級可頌」的連鎖烘焙坊「八月堂」，創始人吳企鎧、劉佳雯夫婦離婚後，劉女取得「八月堂」商標，吳男則另外創立同性質的「八月本舖」打對臺。劉女不滿前夫的諸多作法，違反2人的協議，因此起訴求償2500萬元，一審判吳男須賠償500萬元。案經上訴，高等法院二審18日仍判決吳男須賠償500萬元。可上訴。

劉女起訴指出，她出資成立「創達公司」，以製作及銷售可頌為業，並於2017年間創立「八月堂」品牌，她是創達公司負責人及「八月堂」的商標權人，另外當時還未離婚的吳男，則擔任公司的總經理。不過2夫婦感情越來越差，吳男開始為離婚後鋪路，因此出現許多違反公司政策的做法，最後劉女以公司的名義，在2019年3月11日免除吳男的總經理職務，2人也隨即在同日簽訂協議書；2人也在當月份簽字離婚。

劉女指稱，她也在當月份另外出資成立「創盛公司」，並登記公公為負責人；但沒想到前夫竟然發函給各大百貨公司，聲稱「吳企鎧創立之八月堂品牌」、「劉佳雯僅為創達公司借名登記關係下之掛名董事長」，試圖搶奪八月堂在百貨公司的櫃位。另外前夫也成立「八月本舖」，販售與「八月堂」相類似產品，違反協議書中「不得使用八月堂所有相關品牌以從事任何營業行為」約定。

此外，劉女也指稱前夫未依照協議，辦理交付公司相關資料、文件，包含不點交公司的機器、原料、產品，甚至還刪除財務、採購人員相關的電腦資料。更誇張的是，前夫還冒用「八月堂」名義，與其他公司簽立相關的採購合約，害公司因此損失超過上千萬元。因此劉女依照雙方的協議書內容約定，求償違約金以及懲罰性違約金，總計求償2500萬元。

一審法院審理時，吳男雖提出多項辯解，但法院均不採信，認定吳男確實違反協議書中的多項約定；但經過衡量後，法院判決違約金為500萬元，因此一審判決吳男須賠償500萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審審理後，18日宣判，高院駁回雙方上訴，仍判決吳男須賠償500萬元。在本案審理時，劉女雖主張吳男違約項目共為4項，違約金應該累加；但高院認為，依照雙方簽訂的協議書文義、體系、歷史及目的解釋，均無從認定本件違約金應按違反契約義務個數累加計算。所以高院還是認為違約金就是500萬元，因此駁回雙方上訴。本案仍可上訴第三審。