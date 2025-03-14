Andy委任律師發聲！「該告還是會告」網友支持：一定要討回公道

▲Andy開撕家寧。截稿前該頻道已有173萬人訂閱。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

記者曾筠淇／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧在去年10月宣布分手，男方11日在個人頻道控訴女方一家，奪走經營10年的頻道。許多網友、粉絲都非常關心Andy的狀況，也好奇後續，而針對此事，Andy的委任律師林哲健也透過臉書粉專發聲了。

林哲健在臉書粉專「上林法律事務所-林哲健律師」上發文表示，非常感謝網友的支持，以及寶貴的意見，過去的事情，他們會處理，至於未來的事，就交給網友們了，讓Andy老師的YouTube頻道能有200萬人訂閱吧！

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稍早林哲健也再度發文，說Andy老師的頻道已有超過170萬人訂閱了，「再來再來」，請大家給Andy一個新的「Andy老師」，不要讓Andy要回一個切不乾淨的眾量級。他最後也寫道，官司打幾年能取回什麼正義？「現在就給他，該告的還是會告」。

不少網友看到文章後，也紛紛留言回應，「有哲健大律師就是不一樣」、「謝謝律師，辛苦了」、「律師加油，戰勝這恐怖的攻防戰」、「全台都在等著看，戰贏這局」、「挺Andy，你們一定做得到，加油」、「把該拿的都拿回來，還給一個人公正」、「加油，一定要討回公道」。