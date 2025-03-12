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帥飛官「賤賣台灣」價碼曝光！　電競術語當暗號

史濬程（圖）將許展誠提供的機密紙本文件拍照後，存入隨身碟，再銷毀紙本。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

▲史濬程（圖）將許展誠提供的機密紙本文件拍照後，存入隨身碟，再銷毀紙本。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台中高分檢最近偵破一起飛官扮共諜吸收軍官提供重要情資，遭收押多日甫獲交保的退役飛官史濬程，成功吸收空軍戰術管制聯隊管制官許展誠，從4年前就陸續洩漏空軍因應共軍擾台策略的機密文件，辦案人員起獲2人通聯，發現我方反制共機擾台的具體作為及雄三飛彈部署已遭中國掌握，嚴重危及國安，軍方獲知後已緊急補破網，避免危機擴大。

本刊掌握，2人為規避調查，透過LINE聯繫時，還互相約定以電競遊戲相關用語取代軍事敏感字眼，其中「造型」代表「演訓機密」或「軍方情資」，「造型儲值」代表「支付有報酬」，「電競比賽獎金」則代表「另增酬勞」等，但這些暗語也被辦案人員一一破解。

史濬程從許的手中收到軍事機密紙本文件後，先拍照儲存於隨身碟，隨後將該紙本銷毀，並刪除雙方LINE對話紀錄，等到將資料交付給對口子華，評估資訊價值後，史許2人再碰面，並交付3萬至5萬元不等的現金給許當報酬。

年輕的許展誠受金錢誘惑而賣台，不僅讓國防出現危機，也毀了自己的美好前途。（翻攝臉書）

▲年輕的許展誠受金錢誘惑而賣台，不僅讓國防出現危機，也毀了自己的美好前途。

許展誠自2019年8月1日起，擔任空軍戰術管制聯隊東部區域作戰管制中心中尉攔截管制官，2022年7月1日晉陞上尉，2023年5月16日起任戰術管制聯隊戰術管制中心上尉攔截管制官，相當熟悉我國對共軍擾台的海、空軍反制作業。

受到史濬程利誘，許不只提供書面資料，還不時用自己的LINE（暱稱「展誠MELO」）提供國軍演訓資料、IDF機裝掛構改後之雄風三型飛彈於戰場的運用、共軍擾台我國戰機對應方式及處置作為等機密文件給史，直到去年8月遭查獲前，皆持續提供相關機敏密件。


【點擊看完整全文】


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