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社會 社會焦點 保障人權

砂石車違規點數爆錶被吊銷車牌　掛假車牌+噴瀝青還是栽了

記者楊永盛／苗栗報導

桃園市郭姓男子昨（10日）駕駛聯結車載運貨運南下，中途到國道1號三義車亭服務區休息時，巡邏警方發現車牌被疑似噴瀝青遮蓋，攔查時發現2面車牌分別是挪用他車、偽造車牌。警方偵訊後扣車、開罰外，並依行使偽造特種文書罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

▲曳引車違規被吊銷車牌，郭男挪用他車、網路買偽造車牌應急被查獲，吃上罰單還被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲聯結車違規被吊銷車牌，郭男挪用他車、網路買偽造車牌應急被查獲，吃上罰單還被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

苗栗警分局今天表示，昨天傍晚約5時許，三義分駐所巡邏員警執行巡邏勤務時，巡經三義鄉苗51線西湖段、三義車停服務區前，發現停在加油站外的一輛聯結車號牌汙穢，攔停該車、要求郭姓駕駛（35歲）下車接受盤查。

▲曳引車違規被吊銷車牌，郭男挪用他車、網路買偽造車牌應急被查獲，吃上罰單還被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲曳引車違規被吊銷車牌，郭男挪用他車、網路買偽造車牌應急被查獲，吃上罰單還被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方追問為何號牌污穢？郭男起初語焉不詳，警方仔細比對發現，該車前號牌與車型廠牌明顯不符，進而比對後車車牌竟查無車籍資料，郭男才坦承，因為超載等違規件數太多，前後車牌在今年1月和3月，分別遭監理單位吊銷，為了維持生計讓聯結車繼續上路，前車車牌移用他車號牌行駛，後車車牌透過網路買來偽造車牌。

▲曳引車違規被吊銷車牌，郭男挪用他車、網路買偽造車牌應急被查獲，吃上罰單還被法辦。（圖／記者楊永盛翻攝）

郭男稱，昨自桃園載運泡棉等貨物，準備前往台中市烏日區交貨，擔心遭取締違規才朝車牌噴瀝青，中途下國道1號三義交流道加油，沒想到遇到警方盤查被查獲。警訊後，依行使偽造特種文書罪嫌移送苗栗地檢察署偵辦。另外，警方另依道路交通管理處罰條例第12條第1項第3款規定開罰（3600~10800元）及扣繳牌照。

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