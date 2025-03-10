　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

盧森堡王子罹罕病「22歲早逝」！臨終前問這句話　父悲痛證實死訊

▲▼ 。（圖／翻攝自POLG官網）

▲ 弗雷德里克與罕病抗爭多年不幸病逝。（圖／翻攝自POLG官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

盧森堡王室弗雷德里克王子（Prince Frederik）與罕見遺傳疾病「POLG」抗戰多年，1日在巴黎病逝，終年僅22歲。他是羅伯特王子（Prince Robert）與朱莉王妃（Princess Julie of Nassau）的么子，父親在POLG基金會網站證實他的死訊，形容他是「我的超級英雄」，表達對愛子的無限思念。

綜合CNN等外媒，弗雷德里克天生患有POLG粒線體疾病，但到14歲才確診，1日不幸病逝，就在2月28日「國際罕見疾病日」的隔天。羅伯特在兒子創立的POLG基金會網站上聲明證實，「我和妻子懷著沉痛的心情通知我們的兒子、POLG基金會創始人兼創意總監弗雷德里克的死訊」。

據基金會網站說明，POLG會逐漸奪走身體細胞的能量，導致多重器官衰竭，目前無法治療或治癒。羅伯特在聲明中寫道，弗雷德里克生前致力於尋找治療方法，以拯救其他患者免於承受他和家人經歷的痛苦。

▲▼ 。（圖／翻攝自POLG官網）

▲ 弗雷德里克臨終前一天一一向家人道別。（圖／翻攝自POLG官網）

儘管身體虛弱，弗雷德里克過世前一天仍「要我們進他的房間，和他最後道別」，包括他的手足、父親和表親等。至於王妃朱莉，羅伯特提到，「他早已將所有心裡話告訴他非凡的母親，而他的母親15年來從不曾離開他身邊」。

即使在生命最後時刻，弗雷德里克仍不失幽默感，讓家人在悲傷情緒中仍能露出一絲微笑。羅伯特回憶，兒子臨終前問他，「爸爸，你以我為榮嗎？」在這之前弗雷德里克已有好幾天幾乎沒力氣說話，這句話卻清晰得令父親驚訝，他也毫不猶豫給予肯定，「答案很簡單，他也聽過很多次了，但他需要再次確認，因為他在短暫但美麗的一生中付出了全部，現在他終於可以繼續前進了。」

羅伯特寫道，「弗雷德里克於2025年3月1日在光之城法國巴黎過世。一盞燈熄了，但有許多還亮著。」最後他呼籲外界捐款或參與POLG基金會志工活動，讓弗雷德里克的精神得以延續。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/09 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 8132 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／台中華廈傳巨響！30歲男7樓墜下死亡
快訊／孟耿如社群真的全消失　「兌現最後道歉文」無限期關閉反省
台灣黑熊闖入校園抓到了　暴瘦28公斤
真面目不藏了！直播到一半Paul發飆狂酸　妻退出鏡頭：我懷孕
藍軍陳超明、邱鎮軍罷免案也達標！　最新一階過關「34：0」
醫大生遭洗車工撞死！CT結果要等1周　母淚：頭七要在台中嗎？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

戰機誤炸民宅釀31傷！　南韓空軍首長鞠躬致歉：我負全責

垃圾山倒塌30人活埋亡　他強忍腐臭目睹「摯友屍體被拉出」

6800萬賣初夜！女大生與好萊塢演員過夜　開價百萬找糖爹

懸賞1.6億！　剛果要抓3大反抗軍領袖

盧森堡王子罹罕病「22歲早逝」！臨終前問這句話　父悲痛證實死訊

醉倒鐵軌上「被輾過」驚悚瞬間曝光！　秘魯男下秒奇蹟爬出來

蘋果傳開發「有鏡頭的AirPods」用途曝光　最快2027年推出

快訊／北韓朝黃海發射多枚彈道飛彈！　抗議美韓軍演

川普開出2條件！澤倫斯基「放棄領土+下台」　才肯恢復援助

說服川普暫緩關稅！　墨西哥「冷面女總統」支持度飆85%新高

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

護理師路途中遇陌生男OHCA！　「天職的直覺」衝上前CPR搶命

【太累惹XD】嫩嬰喝奶喝到睡著 醒來呆萌表情超可愛

高醫大兒遭酒駕男撞亡！媒體主管父悲喊：我孩子就這樣沒了 #台中

小主們玩《後宮甄嬛傳》台詞接龍 經典句被搶走他大崩潰XD

【直男體驗衛生棉】他黏完沒多久就投降：女生太辛苦了

戰機誤炸民宅釀31傷！　南韓空軍首長鞠躬致歉：我負全責

垃圾山倒塌30人活埋亡　他強忍腐臭目睹「摯友屍體被拉出」

6800萬賣初夜！女大生與好萊塢演員過夜　開價百萬找糖爹

懸賞1.6億！　剛果要抓3大反抗軍領袖

盧森堡王子罹罕病「22歲早逝」！臨終前問這句話　父悲痛證實死訊

醉倒鐵軌上「被輾過」驚悚瞬間曝光！　秘魯男下秒奇蹟爬出來

蘋果傳開發「有鏡頭的AirPods」用途曝光　最快2027年推出

快訊／北韓朝黃海發射多枚彈道飛彈！　抗議美韓軍演

川普開出2條件！澤倫斯基「放棄領土+下台」　才肯恢復援助

說服川普暫緩關稅！　墨西哥「冷面女總統」支持度飆85%新高

罷免吳沛憶成功派誰補選？　國民黨：鍾沛君可轉戰中正萬華立委

不想再當韭菜？ 投資新手必知「短線操作技巧大公開」

華航董事長由高星潢接任　虎航董座陳漢銘接總經理

戰機誤炸民宅釀31傷！　南韓空軍首長鞠躬致歉：我負全責

《大學生了沒》李唯楓爆秘婚！經紀公司正面回應

急診塞爆！外科醫累癱「堅收轉院病患」　1句話暖爆2.1萬人

《愛你》張凌赫「浴室脫衣吻戲」尺度太大　官方急標5字警語：陸劇首例

台中西屯中午傳巨響！30歲男華廈7樓墜下　重傷送醫不治

快訊／萊爾富抽「台積電股票」幸運兒出爐！今晚再送彩蛋

台積電失守千元小資搶進　奪上市公司零股成交王

#西門町 3少年「當街被砍」　多處刀傷送醫！警方追查中

國際熱門新聞

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

川普開條件！做到2點才恢復對烏援助

快訊／加拿大新總理誕生　杜魯道同黨「對川強硬派」前銀行家勝出

泰15歲少女「邊充電邊玩手機」遭電死

忘關投影！男師上課看片全播出　學生傻眼

烏克蘭慘了！俄軍揪北韓兵「奪3分之2失土」

他批美賤賣19.5萬比特幣　損失5455億

少女自拍「車震分手砲」酒吧邀人共賞

婦女遭強逼「裸體遊街」集體槍殺

DHL宣布裁員8000人　可省355億

東京「蜜腿妹」斷片睡路邊！嘆：日本治安好

即／北韓朝黃海發射多枚彈道飛彈！

台灣恐陷避稅、維持台積電地位兩難

更多熱門

相關新聞

肩關節夾擠症候群　物理治療師教你預防

肩關節夾擠症候群　物理治療師教你預防

現代人隨著工作型態改變與缺乏運動，肩部的問題與日俱增，其中肩關節夾擠症候群即是常見肩部疾病之一，足以影響生活品質，物理治療師提醒，長時間重複性動作或不良姿勢者須特別留意。

YTR「12年愛貓過世」　粉絲淚崩：台指期跌停我都沒哭

YTR「12年愛貓過世」　粉絲淚崩：台指期跌停我都沒哭

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」

方大同哪首歌最經典？網淚一片「必聽3首」

方大同病逝　醫點名「氣胸5大高危險群」：高瘦男小心

方大同病逝　醫點名「氣胸5大高危險群」：高瘦男小心

方大同病逝「曾因氣胸住院」　醫揭3症狀：無法正常呼吸

方大同病逝「曾因氣胸住院」　醫揭3症狀：無法正常呼吸

關鍵字：

王室弗雷德里克王子POLG疾病病逝

讀者迴響

熱門新聞

S媽凌晨崩潰「撐不下去」！大S離世1個月走不出

快訊／柯文哲奔喪哭喊：我一生遺憾　「對不起⋯60幾歲還讓你擔心」

挑戰寒流！　「鋒面掃全台」急凍時間曝

「唐僧大戰白骨精」每周4次　他暈船小三日傳500則鹹濕簡訊

CEO毒殺董事長！海外買上百毒藥當益生菌

2025「首次天赦日」今登場　別犯唯一禁忌

少年勒頸逼姊姊亂倫　完事還向男友炫耀

妹子曝「1款APP絕對不能看」　萬人懂：藏太多秘密

車停路邊遭磁磚砸損　車主求償10萬遭駁回

北海道千島海溝恐爆規模9超強地震

趙小僑「新家沒留房間給繼子」遭疑偏心　喊冤：被雙重傷害

被追問台藝人挺中　甄子丹生氣：必統一！別挖坑給我踩

孟耿如道歉「關閉所有社群」　個人副業全結束經營

石龍宮有超大桶泡麵！近萬人一看笑翻

西門町當街砍人滿地血！4煞年齡「最小僅14歲」原因曝光

更多

最夯影音

更多

戚薇眼睛遭質疑整型　坦率回應：肉毒打太多XD

#桃園 轎車轉彎失控！衝人行道撞斷路樹

【超可愛撒嬌小袋鼠！】寒風一吹立刻躲進媽媽育兒袋XD

【怎麼還有...】調皮貓貓打翻神桌薦盒　媽抓雙腳讓牠自己收拾XD

想超車！騎士壓線轉彎慘自摔 差點滑進砂石車底

熱門快報

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

百萬人認證剷肉瘦瘦湯

「文里補習班」開課啦！升級社群瘋傳的【哈佛湯】，讓它變成剷肉神湯【瘦瘦湯】

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

槓桿投資慘賠？本集揭關鍵

一年賺億又賠光？龍哥揭投資陷阱，教你避開風險，穩健獲利！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面