盧森堡王子罹罕病「22歲早逝」！臨終前問這句話　父悲痛證實死訊

▲ 弗雷德里克與罕病抗爭多年不幸病逝。（圖／翻攝自POLG官網）

記者陳宛貞／綜合外電報導

盧森堡王室弗雷德里克王子（Prince Frederik）與罕見遺傳疾病「POLG」抗戰多年，1日在巴黎病逝，終年僅22歲。他是羅伯特王子（Prince Robert）與朱莉王妃（Princess Julie of Nassau）的么子，父親在POLG基金會網站證實他的死訊，形容他是「我的超級英雄」，表達對愛子的無限思念。

綜合CNN等外媒，弗雷德里克天生患有POLG粒線體疾病，但到14歲才確診，1日不幸病逝，就在2月28日「國際罕見疾病日」的隔天。羅伯特在兒子創立的POLG基金會網站上聲明證實，「我和妻子懷著沉痛的心情通知我們的兒子、POLG基金會創始人兼創意總監弗雷德里克的死訊」。

據基金會網站說明，POLG會逐漸奪走身體細胞的能量，導致多重器官衰竭，目前無法治療或治癒。羅伯特在聲明中寫道，弗雷德里克生前致力於尋找治療方法，以拯救其他患者免於承受他和家人經歷的痛苦。

▲ 弗雷德里克臨終前一天一一向家人道別。（圖／翻攝自POLG官網）

儘管身體虛弱，弗雷德里克過世前一天仍「要我們進他的房間，和他最後道別」，包括他的手足、父親和表親等。至於王妃朱莉，羅伯特提到，「他早已將所有心裡話告訴他非凡的母親，而他的母親15年來從不曾離開他身邊」。

即使在生命最後時刻，弗雷德里克仍不失幽默感，讓家人在悲傷情緒中仍能露出一絲微笑。羅伯特回憶，兒子臨終前問他，「爸爸，你以我為榮嗎？」在這之前弗雷德里克已有好幾天幾乎沒力氣說話，這句話卻清晰得令父親驚訝，他也毫不猶豫給予肯定，「答案很簡單，他也聽過很多次了，但他需要再次確認，因為他在短暫但美麗的一生中付出了全部，現在他終於可以繼續前進了。」

羅伯特寫道，「弗雷德里克於2025年3月1日在光之城法國巴黎過世。一盞燈熄了，但有許多還亮著。」最後他呼籲外界捐款或參與POLG基金會志工活動，讓弗雷德里克的精神得以延續。