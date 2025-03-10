快訊／柯文哲8：53抵達新竹奔喪　面無表情「無戒具」穿藍黑色囚衣

記者袁茵／新竹報導

前民眾黨主席柯文哲的父親柯承發於2月17日逝世，今（10日）在新竹市生命紀念園區景行廳舉行告別式，台北看守所准許柯文哲戒護奔喪，而柯也於7時10分從台北看守所出發，原預估8時10分左右抵達新竹，但碰到路上塞車，直至8時53分才到告別式，身穿北所發放的藍黑色外套、手腳並未戴著戒具，面無表情步入家祭會場。

▲柯文哲抵達告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）

根據柯家人規劃，10日儀式從上午8點30分開始，先進行靈前誦經，接著預計9點舉行家祭。由於不少政界代表、支持者都將出席，估計將有1200人到場；民眾黨秘書長周榆修昨（9日）轉述，黨主席黃國昌交代中央黨部所有一級主管，柯爸告別式以家屬需求為主，要圓滿平和、順利完成，而民眾黨新竹黨部也規劃人力到現場，協助流程一切順利。

柯媽何瑞英於6時45分左右在黨部同仁攙扶下抵達告別式現場，被問到「今天見到兒子會說什麼？希望主席多留一點時間？聽説只有半小時？」何瑞英回答，「我也不知道啊」。至於是否希望柯文哲把告別式待完？何瑞英說「我不能說什麼啊，對不對，不是我決定的」；媒體再追問，「還是希望可以待久一點？」柯媽媽則稍有哽咽地說，「不是說久一點，總是要有固定時間送他爸爸，對不對」。

▼柯文哲早上7時10分從北所出發前往父親告別式現場。（圖／記者湯興漢攝）