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快訊／李威住處遭搜索！疑當「軍師」改列被告　帶回移送北檢

記者劉昌松、黃宥寧、閔文昱／台北報導

宗教作家王薀（本名王江鎮）去年涉嫌在跟信徒聚會時，疑似不滿1名女信徒不服教誨，導致女信徒遭毆打致死，北檢查出當時在場除了死者外，還有王薀及藝人李威夫妻在內共有13人。檢方近日有重大進展，藝人李威在第四次到案說明後，從證人轉列為被告，並遭檢警搜索住處。

回顧案件，蔡姓女會計去年7月24日被發現陳屍精舍，身上有多處瘀青傷痕，法醫解剖後確定死因為橫紋肌溶解症。警方調查發現，蔡女在案發前參加了一場由王薀主持的讀書會，期間因帳目問題被要求長時間跪拜佛像，並遭信徒腳踹、壓頭等暴力對待，最終因身心壓力過大死亡。

▲藝人李威移送北檢。（圖／記者黃宥寧攝）

▲藝人李威移送北檢。（圖／記者黃宥寧攝）

王薀及其三大護法信徒游秀鈴、幹子昀、梁碧茵因涉嫌虐待致死，已被羈押禁見。另一涉案的吳姓女住持、李姓男子及姜姓女子在案發當晚，將蔡女遺體放置於手推車上，推回精舍後自行離去，未撥打緊急求助電話，這三人目前也被列為被告並交保。

令人震驚的是，李威在三度以證人身份應訊後，近日被檢方第四次傳喚，並改列為被告。據悉，警方查獲一段秘密錄音，揭露李威在案件中不僅擔任軍師角色，還涉嫌教唆信徒對蔡女施暴，並指導信徒如何統一口徑隱瞞案情。錄音中顯示，李威教唆信徒在檢警偵訊時要說「忘了、不記得」，避免透露王薀的涉案情況。

檢警今天在李威住處搜出相關證據，並將其與妻子一同改列為被告，全案目前已有13人被列為被告，其中7人已被羈押禁見。檢警懷疑精舍可能是命案的主要現場之一，並持續調查幕後主使者與案情真相。

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