▲賴瑞隆。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

《鏡新聞》今（6日）公布高雄市長綠營挑戰者最新民調，立委林岱樺雖受助理費案影響，支持度仍有24.6%，維持領先，緊追在後的為立委賴瑞隆的22.7%，接著依序為立委邱議瑩14.7%、立委許智傑13.3%。民調位居第二的賴瑞隆說，感謝高雄鄉親們支持與鼓勵，未來將持續讓高雄更進步、更好。

根據民調，林岱樺支持度仍領先、達24.6%，賴瑞隆22.7%居次、邱議瑩14.7%、許智傑13.3%，另有24.7%未表態。若與政黨支持度交叉分析，互比式民調部分，則民進黨支持者中30.9%支持賴瑞隆、邱議瑩為19.3%、林岱樺19.1%、許智傑為18.6%。國民黨支持者部分，則林岱樺支持度為36.2%、賴瑞隆16.3%、許智傑8.0%、邱議瑩7.9%。

賴瑞隆說，感謝高雄鄉親們支持與鼓勵這些年來高雄努力的成果；未來將持續為高雄爭取各項經費，擴大產業加值，招商引資帶動經濟發展，規劃交通網絡建設，拓展多元觀光國際行銷，繼續讓高雄、台灣更進步更好。

許智傑則表示，四人都在誤差範圍內，其他所有民調，他都會納入參考，新會期在交通委員會擔任召委，會繼續努力為高雄推動各項交通建設、觀光發展及AI首都的底蘊，且將更多國際航線帶到高雄，提升高雄未來更大的競爭力和魅力。

此調查由《鏡新聞》規劃，並委託大地民意研究公司協助問卷設計與執行調查。自2025年3月2日至4日，調查戶籍於高雄市且年滿20歲以上的民眾。有效樣本：市話541人、手機551人，共1,088份，在95%信心水準下抽樣誤差正負2.97%。調查抽樣方法採用高雄市各區電話比例進行分層抽樣抽出號碼。加權方式依內政部最新人口資料，針對戶籍地行政區、性別、教育程度及年齡採用多重反覆加權(Raking)。母體資料來源為數位發展部政府資料開放平台，經費來源：鏡電視。