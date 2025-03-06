藍營反控民團死亡連署掛零「違反統計學」　他傻眼：連署就要死人？

▲藍營四騎士要罷免吳思瑤 。（圖／記者崔至雲攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會日前公告罷免案審查結果，相較民團送件罷免藍委32案都過關，藍營以罷制罷提出的12位綠委罷免案第一階段皆未通過，且幽靈連署加總高達1365人。藍營解釋，台灣死亡率為每千人8.8人，李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」掛零，才完全違反統計學。對此，綠委林俊憲5日批評，連署必須有死人？不要學到一個名詞就亂套，要談統計學，先去搞懂什麼叫「抽樣」，好嗎？

對於死亡連署，「地動刪瑤」罷免團隊稱，這種陳詞濫調早已經被現實數據打臉。根據統計，2023年台灣死亡率為每千人8.8人，以民進黨去年開始連署、每次送件4-5000份計算，即便是正常統計學也應該有至少30件因自然死亡無效，但結果是李彥秀、王鴻薇選區的「死亡連署」竟然掛零，完全違反統計學常識，青鳥變成了「不死鳥」，這種連署數據堪稱「不死鳥傳奇」。

林俊憲直言，就算照藍營邏輯，以他們一開始送件的數量來計算，出現20幾個過世者還能勉強狡辯，但國民黨送的每一區，死亡連署幾乎都動輒百人，又要怎麼解釋？難道參加國民黨的活動比較有生命危險？確定要這麼講？

林俊憲指出，前兩天自己幫公民罷團講話，國民黨的某發言人嗆聲要跟我對賭，結果又在同溫層節目上落淚。今天再看到這些所謂「國民黨青年軍」的發言，除了覺得可笑外，也有點同情。

對於藍營罷團狀況，林俊憲坦言，只想跟他們說，搞報復罷免鬧出這麼多笑話，這些責任本來不應該是你們來扛，但你們家的大人們，沒一個有擔當，自己在立法院惡搞，再把經驗不足的青年黨工推上前線，不敢自己面對。

林俊憲喊話，覺得委屈的話，那就多想想自己的未來。繼續待在那種地方，對自己的人生是好事嗎？「或者你們的真實想法是要幫罷藍委添柴火，暗黑兵法，那就當我沒說，請繼續努力。」