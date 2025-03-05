全聯9死倉儲惡火！　吹哨人驚曝「耐燃庫板」造假

▲澆灌PU化學材質製造的庫板，絕大多數無法通過耐燃測試。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

耐燃庫板是重要建材，但本刊接獲爆料，指因為制度漏洞，廠商只要送驗合格，營建署就給予5年生產許可，事後又不聞不問，導致花錢取得耐燃憑證的廠商粗製濫造，整個業界都在作假，而檢驗單位也強調，該中心只對實驗結果負責，樣板的來源或廠商送驗之後的產品品質，該中心不敢保證。

去年12月19日，興建中的台中全聯倉儲發生大火，釀成9死8傷的悲劇，檢警調查，這場大火疑似因工人用乙炔切割、挖洞、開孔，準備安裝空調管路，卻沒有做好防火措施，加上鋼構建築的縫隙很多，火星從管道掉落，引燃地下室的穩熱板，導致大火瞬間竄出，一發不可收拾。

▲全聯倉儲大火奪走9條人命，業界揭露耐燃建材造假內幕。

不過，全聯倉儲號稱使用「一級耐燃庫板」，為什麼沒有防火耐燃效果？知悉內情的強森（化名）說，這些庫板問題很大，採購過程根本見不得光。所謂庫板是一種隔間建材，以鋼鐵材質為骨架，內襯PU發泡棉、紙蜂巢等，外表為金屬材質，因活動性高、方便更換，多用於無塵室、辦公室或廠房的隔間。

強森指出，該倉儲興建工程統包商是「新菱公司」，庫板安裝工程轉包給「巨力公司」，但巨力沒有一級耐燃庫板的生產線，於是私下向「中盛公司」購買，中盛雖能生產，卻沒有合格憑證，所以轉向「可立穩公司」購買一級耐燃證明。

▲全聯倉儲號稱使用一級耐燃庫板，但大火後現場被燒得滿目瘡痍。

在庫板業任職多年的強森說：「整個業界都在作假，大家心知肚明！之所以會有這種亂象，主要是因為法令有漏洞。」他指出，庫板的主管機關是內政部營建署，但營建署對庫板品質卻從不聞問，唯一的管理工具就是「生產憑證」。

這張憑證從何而來？強森表示，全台灣只有經濟部轄下的「塑膠工業技術發展中心」及「台灣營建研究院」二個單位有權認證，業者將樣板送到這二個單位的實驗室通過測試後，營建署即核發5年的生產憑證，必要時可展延1至2年。

▲庫板是重要隔間建材，運用廣泛，營建署卻未有效管理。

問題來了，某廠商送驗的樣板過關、取得憑證，難道就可以保證未來5年生產的每一片庫板，耐燃品質都跟送驗的樣板一樣？塑膠工業技術發展中心人員告訴本刊，他們只對實驗結果負責，並依主管機關要求進行實驗，至於樣板的來源或送驗廠商之後的產品品質，該中心無法負責。

強森強調，這二個單位相當嚴謹，不可能與業界勾結作弊，問題是業者普遍不守法，送驗後漫長的5到7年生產過程無法可管，也沒人管，加上耐燃庫板的價格比一般庫板貴上一倍多，利之所趨，取得憑證後，用粗製濫造的庫板聲稱一級耐燃產品，是業界公開的祕密。



更多鏡週刊報導

【新聞內幕】全聯倉儲大火燒出法規漏洞 實測一級耐燃庫板驚爆造假

【耐燃庫板爆造假2】鏡週刊送驗耐燃板材龍頭產品 才第二關假材料原形畢露

【耐燃庫板爆造假3】跟死神拔河搶救生命 耐燃庫板黃金十秒爭取逃生時刻