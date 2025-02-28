加熱菸審查卡關　直指1菸草公司利益糾葛

▲傑太日煙在2016年取得時任台南市長賴清德核准，在台南設廠生產香菸，賴也因而被批評為菸商省下每年至少30億元關稅。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

因近年來全球對於健康意識的抬頭，以及逐漸加強對於紙菸的管控，煙草公司紛紛投入新型菸品，試圖將研發出紙菸替代品。112年立法院通過《菸害防制法》修正版，將加熱菸納入管制，至今已兩年時間過去，加熱煙卻仍卡關「健康風險評估」，盛傳是傳統紙菸與新式加熱菸廠商之間，為爭市占率而衍生的拉鋸。

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根據衛福部資料指出，目前送審的加熱菸業者包含：菲利普莫里斯國際公司（PMI）、英美菸草公司（BAT）、傑太日煙國際（JTI）、台灣菸酒公司等11家業者。據了解，幾家跨國菸草公司2024年全球市占率分別為：PMI 76％、BAT 12％、JTI 5％。

一名菸草界人士分析，全球市佔率超過7成的菲利普莫里斯國際公司（PMI）是全球第一大菸草公司，也是最早推出加熱菸的公司。2014年，PMI推出加熱菸品牌 IQOS，首度在日本進行大規模上市，一上市便捲起「加熱菸」風潮，在短短10年間，已取得日本42％的菸品市場占有率。據PMI報告指出，截至2024年，PMI總營收達99.1億美元，其中新型煙草產品的收入為37.0億美元，占總營收的37.3%，更在2024年超越其產品萬寶路香煙，成為PMI最大的收入來源。

▲董氏基金會與菸害防制中心等多個民團112年舉行記者會，盼政府在核准加熱菸上市前，嚴格審查並限制菸商行銷手法，以免造成民眾對加熱菸錯誤的認知。

因此，加熱菸對於傳統紙菸的衝擊，也被指出是台灣加熱菸遲遲未上市的重要原因。另名知情人士透露，加熱菸合法上市後，勢必對現有台灣紙菸市場造成衝擊，尤其是目前佔有紙菸市場半壁江山的傑太日煙，其擁有超過50%的紙菸市場。

傑太日煙是本土紙菸銷售量第一的廠商，其品牌「七星」最受吸菸人士的喜愛。雖傑太也有推出加熱菸品牌Ploom Tech，卻因產品競爭力因素，在加熱菸上市後讓品牌整體菸品市占率衰退了三成。

該名知情人士分析，若複製日本市場經驗到台灣，因眾多台灣成年吸菸者已透過鄰近的日本與韓國認識加熱菸，加熱菸成長速度預期較日、韓快速，預估五年內將達到台灣整體菸品紙菸市場銷量的三成，而傑太日煙在台灣菸品市場的市佔率也將如同在日本市場一樣衰退三成，其將損失超過新台幣170億元的營收。

CLEAN AIR大聯盟發起人彭華幹曾在社群媒體上披露，加熱菸晚一年上市，紙菸銷售利益可能超過百億元，這一拖就拖了兩年，那就是兩百億，他更進一步直指，事件的關鍵根本是國健署刻意延宕審查的進度將近兩年，造成百億稅捐流失明顯瀆職，甚至是圖利特定的紙菸商。傑太日煙作為在台市佔率第一名的業者，難逃被指是這場利益戰爭中的犧牲者。

▲新版《菸害防制法》上路多時，加熱菸審核卻遲遲未通過，修法滿周年時曾引發上千人前往凱道抗議，控訴國健署瀆職。

回顧傑太日煙在台發展歷史，2015年在現任總統賴清德擔任台南市長時期正式於台南設廠，當時引發反菸團體及市議會國民黨團反彈，痛批賴清德為傑太省下每年至少30億元的關稅，身為「醫師市長」卻接受菸商設廠。日後，傑太日煙又被爆出將過期菸重新印上新的製造日期和有效日期繼續賣，賴市府只輕罰3萬元；陳菊擔任高雄市長時期，更遭披露財政局多次花費菸捐參觀傑太外國廠，一系列事件讓不少外界人士質疑，傑太與民進黨新潮流關係「曖昧不清」，也是卡關一重要因素。

傑太日菸是全球銷量排名前三的菸草公司，其市場涵蓋全球，尤其在歐洲、亞洲和美洲地區有強大的市場份額。傑太日煙在台灣和亞洲地區主要運營，截至2024年，傑太在台市占率預估50％，年營業收入約新台幣600億左右。

◎提醒您：吸菸有害健康、吸菸害人害己。

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