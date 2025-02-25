竹聯幫「么么」告別式在即！北投分局大掃黑　破獲33案逮8嫌

▲遏止幫派藉機作亂，北投警擴檢大清查 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

竹聯幫幫主「么么」黃少岑日前病逝，引發外界關注幫派勢力可能趁機聚集滋事。刑事局強調「幫派零容忍」政策，北投警分局為防範不法分子擴張勢力，自2月13日至2月22日啟動「擴大臨檢兼靖城掃黑專案」，出動近300名警力，展開大規模掃蕩行動，行動期間共破獲槍砲、毒品、詐欺及竊盜等案件33件，並逮捕8名通緝犯，全面壓制不法活動。

警方指出，此次行動針對旅館、養生館、卡拉OK、撞球場、棋藝社等易發生違法活動的場所進行密集臨檢，嚴查幫派成員聚集賭博、持有毒品槍械，甚至涉入詐欺與金融機構ATM盜領案件。行動期間，警方共破獲槍砲、毒品、詐欺及竊盜等案件33件，並逮捕8名嫌犯，包括毒品、侵占、竊盜等通緝犯及酒駕累犯，展現強勢掃黑的決心。

▲北投分局長李紹榆強調，警方對幫派勢力絕不妥協。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北投分局長李紹榆強調，根據《組織犯罪防制條例》第3條規定，任何人以言語、舉動、文字或其他方式明示或暗示與犯罪組織有關，並在公共場所聚集三人以上，經警方三度勸離仍不解散者，可處三年以下有期徒刑，並得併科最高新臺幣300萬元罰金。他重申，警方對幫派勢力絕不妥協，並呼籲民眾如發現可疑活動，應即時通報警方，以共同維護社會秩序。

此次「靖城掃黑專案」展現警方嚴打黑幫的強硬立場，北投警方強調，將持續加強掃蕩力度，防堵幫派成員趁機擴張勢力，確保社會治安穩定。