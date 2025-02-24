女毒蟲吸喪屍煙彈害死派出所長　殺人罪起訴交國民法官審理

▲陳嘉瑩涉吸毒開車並拖行派出所所長導致殉職，當時盤查畫面被錄下。（資料照／記者陸運陞翻攝）

記者黃哲民／新北報導

新北1名女毒蟲陳嘉瑩去年（2024年）9月深夜，涉吸毒後在土城區開車違停，被轄區清水派出所所長劉宗鑫盤查時心虛，加速拖行劉男500公尺，故意衝撞道路施工護欄導致劉男殉職，陳女到案被查出持有安非他命、喪屍煙彈等毒品，新北地檢署偵結，今起訴陳女涉犯殺人等罪嫌，移審新北地院將選任素人國民法官參審。

起訴指出，31歲的陳女去年9月30日深夜10點多，開車違停在土城區金城路新北地檢署門前，劉宗鑫與1位警員開車巡邏經過，發現陳女座車的牌照已被註銷，劉男到駕駛座旁要陳女搖下車窗受檢，從陳女隨身包包看見藏有毒品。

▲陳嘉瑩開車高速拖行派出所所長故意衝撞道路施工護欄。（資料照／記者陸運陞翻攝）

陳女拒絕下車配合，劉男見狀為阻止陳女開車逃逸，將手伸進車內抓握方向盤，陳女卻猛踩油門起步，劉男猝不及防，接連拽住陳女衣領、手臂，喝令陳女停車下車。

陳女見劉男攀住車窗不放手，竟持續加速並蛇行，企圖甩掉劉男，拖行約500公尺後，更直接偏左，2度故意撞擊金城路與裕民路口的捷運施工護欄，導致垂掛在駕駛座車窗的劉男後背遭重擊鬆手、墜落在地，陳女闖紅燈逃離，隨後棄車於1.6公里外的1處停車場。

▲陳嘉瑩肇事後，將座車棄置於1處停車場，車身撞痕累累。（資料照／記者陳以昇攝）

劉男被送醫急救，因頭胸腹與背部、四肢多處外傷骨折，到院前失去呼吸心跳，最後仍因多重器官損傷出血不治，身後留下遺孀與1雙均不到5歲的年幼女兒，去年10月22日舉辦喪禮時，母女3人緊緊相擁，小女兒對空喊著「老天爺可以讓爸爸回來嗎」，令聞者鼻酸。

38歲劉男從警約10年，內政部長劉世芳、警政署長張榮興專程出席公祭弔唁，追晉劉男為2線3星組長，靈柩覆蓋國旗、警旗，新北市長侯友宜代表頒發褒揚令給家屬，告別式結束後，移靈繞行到清水派出所前，同仁列隊敬禮齊喊「任務結束，一路好走」，送所長最後一程。

▲新北市土城警分局清水派出所所長劉宗鑫（右）遭女毒蟲陳嘉瑩（左）駕車拖行，不幸殉職。（合成圖／記者陳以昇攝、記者陳以昇翻攝）

事發後，轄區警方紛紛動員抓人，隔天（10月1日）上午5點多，查獲陳女躲在土城區中央路二段的朋友家，不但起出毒品，並驗尿確認她體內有3種安非他命毒品高濃度成分，喪屍煙彈主成分依托咪酯也呈現陽性反應，陳女被移送新北地檢署複訊、聲押獲准。

誇張的是，陳女到案供僅因怕被查獲毒品、沒錢繳罰金，所以想加速甩掉劉男。檢方偵辦認定陳女加速拖行劉男並故意撞護欄舉動，不僅對公務員依法執行職務時施強暴，以及妨害公眾往來安全等，更有殺人意圖，今起訴陳女涉犯殺人、加重妨害公務與不能安全駕駛動力交通工具等罪嫌。陳女另涉吸毒犯行，通過觀察勒戒，獲不起訴處分。

本案移審新北地院，將選任素人國民法官參審。這是新北檢3個多月來，起訴第2件毒蟲吸食喪屍煙彈開車釀成官警殉職案例，前1件是男子黃國維去年7月凌晨，在三重區涉高速逆撞巡邏警車，造成黃姓警員喪生、周姓警員受傷，黃國維被起訴涉犯妨害公眾往來安全致人於死等罪嫌，最重可判無期徒刑，仍在審理中。