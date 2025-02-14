記者業障重　出來混遲早要還的

文／柯玫如







2024靈鷲山「四期教育」全球徵文【長文】銅獎 作者：柯玫如 作品：謝謝佛陀在人群中找到我



靈鷲山四期教育，真的是開山住持心道法師送給人間最好的禮物！謝謝佛陀和靈鷲山在人群中找到我，淨化我的生命，改掉急躁壞脾氣，我的一連串人間逆旅，認識靈鷲山之後，開始在佛法中找答案，成了人生最好的雨過天青！

23歲進報社擔任記者直到退休，高速的工作環境與生活習慣，成了標準的24小時工作狂；脾氣不好、個性急，嘴巴快的暴躁性子，更是日常裡的理所應然。7年前，到靈鷲山教團擔任媒體廣宣，工作必須常常接觸法師、宣說佛法，後來，因為採寫工作需要，上了實體和線上四期教育課程。



佛法遠離生死糊塗 沒有學佛就不知逃命處



漸漸明白四期教育是學佛的流程，從生活中實踐，可以一步步找到出離生老病死的解脫智慧。心道法師說，學佛是開心的，最快樂的事，就是閒閒地做忙碌的事，眾生大多在財權名利、生老病死當中翻滾，佛法讓人遠離生死糊塗，沒有學佛就不知逃命處！這些法語徹底敲醒、改變了我，也堅固跟著師父道心不退。



我的記者工作是處理社會新聞，大眾愛看羶色的新聞，不顧一切追求真相，筆鋒銳利，常挖人瘡疤、傷害別人而不自覺，學佛後，懂得損人名節很容易，還人清白難上加難，每個起心動念都必須善良有愛；從前一味追求獨家，新聞要快要即時，不懂感同身受、不顧團隊合作，輕忽當事人和夥伴的感受，慢慢轉變成下筆前，每個心念都顧及「每個人」，動機和筆觸截然不同。



調適角色和心態 忍耐轉變成耐煩



當記者習氣超重，高高在上，都是別人來拜託，在報館當主管，帶著幾十人的記者、編輯團隊，新聞角度怎麼寫？記者稿子怎麼修改？版面怎麼呈現？都是我說了算數，每天的編輯會議也常得理不饒人，跟人爭得面紅耳赤。進了教團角色轉變，出手的每個字都代表教團、佛弟子，絕對要正確，也從以前「稿子怎麼可能有錯？」絕對不可能有錯的想法，轉變成「拜託幫我看一下，這樣寫對不對？」的態度。



宗教題材不容易上媒體，我在教團負責媒體廣宣，必須跟媒體打交道、做關係，希望幫忙提高教團聲量，除了一一打電話給從前帶過的記者，發稿後再打電話懇請幫忙刊登，在角色和心理的調適上，很努力花了很多功夫。在教團內部，剛開始不熟悉宗教專業用字，也常因文稿角度和文字不斷溝通無效，多次想打退堂鼓，現在從忍耐轉變成耐煩，只希望以最大效益圓滿教團的每件事。



家人一起學佛 一起變好



我的我執很重，一小點疙瘩、一小步坎坷總繞不過去，常糾葛人與人的關係，覺得和磁場不同的人，講話必須翻山越嶺，真的很累；從前我把家裡當成職場，個性很急一忙起來，習慣用情緒處事，常常忘記體諒別人，只要一個眼神，孩子就嚇得不敢靠近。



認識佛法後，慢慢學會轉念、放鬆，世間安得兩全法？學習允許一切如其所是，遇事就練練心，每份工作都是修行；孩子也說，學佛後的媽媽不一樣了，180度的大轉變，現在的媽媽細微地體諒別人，家庭氛圍變好，大家一起學佛，一起變好。



世間的一切，本來就念念無住。發生在身邊的各種無常，包括：親愛的爸爸離世、家人罹癌、車子莫名4個輪子爆胎、開車連撞7輛車，讓我明白因果長存，不失不壞，而每次因果顯現，都是人生最好的練習，在因上努力、果上隨緣；在生死輪迴中，時刻要想到無常與苦，從佛法裡去覺醒生命的無常。



做佛所教菩薩事 滿心歡喜隨師行



工作即生活！2021年，有機會從工作中具體實踐四期教育法教。法師說要辦第一屆「四期教育，成佛有你」全球徵文，如何廣宣？因緣和合下，我們以不同領域的女性、年輕人學佛，設計學佛尚「青」、成佛有「女」題材，採訪他們學佛起信的心得，謝謝每位受訪菩薩，字字間有佛法、行行間有感知，讓靈鷲山四期教育成功攻佔媒體版面。



在所在之處，以所能之力，做所做之事，滿心歡喜隨師行！我很幸運學了佛、學習四期教育、做佛所教菩薩事，正在走一條佛菩薩都走過的成佛大道，感恩靈鷲山、心道法師和一路提點、開導我的法師和善知識，把我從苦裡拔了出來。期許未來的自己依止三寶，以佛為師、以法為藥、以僧為友，守住初心蓄積能量，勇敢奔赴山海，優雅在雲端跳舞、在地面寫詩，找出生命中不同的活法。